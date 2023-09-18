沃尔沃卡车向丹麦丹佛斯公司交付了三辆全球首款重型干线电动卡车。这些电动卡车将在丹麦丹佛斯工厂之间的固定路线上运行，其中一辆卡车将每周 5 天、每天 24 小时运行，不会出现大量充电停机时间。

这三辆电动卡车的交付是沃尔沃卡车和丹佛斯之间更大合作伙伴关系的一部分，专注于开拓可持续电动运输业务。九辆全电动沃尔沃卡车将于 2024 年之前投入运营。通过此次改造，丹佛斯将成为丹麦第一家拥有 24 小时卡车运营的公司。全面实施后，电动卡车将使丹佛斯在丹麦的 1 类和 2 类排放量减少 10-15%，并具有接近零噪音和空气污染的额外优势，从而确保显着改善驾驶员的工作环境。

丹佛斯首席可持续发展官兼全球服务主管托本·克里斯滕森 (Torben Christensen) 表示：“向电动汽车的转变是丹佛斯承诺到 2030 年在范围 1 和范围 2 排放中实现碳中和的一部分。借助这些新型沃尔沃电动卡车，我们进一步加快丹佛斯运营的脱碳速度。通过将我们自己的运输车辆转变为全电动，我们希望向我们的客户和世界各地的其他公司证明，切换到电动运输车辆具有挑战性，但并非不可能，如果您想实现业务脱碳，那么这是必不可少的。”

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