2023年9月，苏州亚通生物医疗科技有限公司（简称“亚通生物”）宣布完成近亿元A+轮融资，本轮融资由乾道基金领投，博润资本跟投，凯乘资本继续担任独家财务顾问。2022年8月，亚通生物获得了来自杏泽资本、无锡国联新创、博润资本、浙江红什的近亿元A轮融资。据悉，本轮融资所募资金将主要用于公司高端产品管线拓展、原料和材料改性研发，提供领先的耗材CDMO服务，以及全范围国际化渠道搭建。

亚通生物成立于2020年11月，是一家主要专注于生命科学、农牧科学、医疗诊断、药物研发领域高端耗材、包材的设计、研发、生产和销售，并提供相关耗材整体解决方案及CDMO服务的高新技术企业。

亚通生物创始人魏小虎表示：“非常感谢乾道基金对亚通生物的关注和鼎力支持，以及博润资本对我们的持续加持，也感谢凯乘资本再次协助快速完成新一轮融资。生物医药产业蓬勃发展，为中国生命科学上下游带来了崛起和出海的机会，亚通生物自成立之初一直坚持产品应用设计和底层技术工艺并举，核心技术自主可控，打破海外巨头长期封锁格局的战略路线。本轮融资注入将加速公司高端产品线扩容，帮助公司更早实现高质量的产业生态搭建，助力生命医疗智造科技共享。”

乾道基金高级投资总监宋维男表示：“长期以来生命科学领域产品研究和供应由发达国家主导，生物实验室耗材市场被少数几家欧美跨国公司占据，高端耗材更是大多被垄断。很荣幸有机会能参与到亚通生物的新一轮融资，亚通生物立足生物医疗高端耗材智能制造，凭借团队丰富的行业积累和掌握的核心关键工艺，保持着领先的行业身位，期待公司在征战国际市场上有更多的斩获。”

博润资本投资总监李昱表示：“我们持续关注生物医疗上游的发展趋势，面临外部重大环境变化，亚通生物坚持聚焦提升产品质量、生产效率，优化客户定制化服务体系，能根据市场发展迅速做出最有利的判断和决策。公司一方面稳步拓展国内市场纵深，另一方面积极铺设海外渠道，快速赢得了下游客户的广泛认可，博润资本继续助力亚通生物建立国际化品牌形象。”

凯乘资本创始合伙人邹国文表示：“生命科学上游企业成功出海是发展的必由之路，凯乘资本很荣幸再次助力公司完成A+轮融资，亚通生物凭借其完善的国内外渠道资源和对行业发展节奏的把控，在行业快速发展的阶段乘势而上，我们相信公司在后疫情时代依然能抓住时代的机遇，再次书写华丽的一笔。”