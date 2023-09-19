极越01正式面向用户开启预订，预售价25.99万元起，用户成功下订即可成为“头号玩家”，今年10月，极越01将正式上市。活动当天，汽车机器人极越01首批量产车在吉利杭州湾智慧工厂正式下线，现已进入批量生产阶段，开启交付前的冲刺。

作为汽车机器人新物种，极越01采用了多在豪华品牌上才使用的工艺，并实现了多项工程创新，下线即具备满配智能化功能。集度CEO、极越CEO夏一平与头号玩家代表开启试驾直播，体验极越01出色的操控和高阶智能功能，高通8295智舱芯片完成量产上车首秀，并首次完全启用双NPU（单NPU 30TOPS），60TOPS算力支撑AI大模型“上车”。

随着极越01首批量产车在吉利杭州湾智慧工厂正式下线，汽车机器人已进入批量生产阶段，吉利SEA浩瀚架构下打造的高阶智能“力作”即将迎来上市。

极越01整车长4853mm/宽1990mm/高1611mm，轴距达3000mm，轴长比符合0.618“黄金分割”比例，后排座椅放倒空间可达2161L。秉承机器人美学设计语言，取消绝大部分物理操控，尽显纯净的科技之美，打造极具未来感的机器人座舱。卓越的空气动力学设计，实现超低风阻系数0.249，达到同级中大型SUV领先水平。

极越01采用高端车标配的前全铝双叉臂/后全铝H-Arm多连杆独立悬架，搭载永磁同步电机，最高功率400kW，零百加速3.8s，CLTC最高续航里程达720公里，配合毫秒级响应的CDC实时阻尼可调减振器、Brembo高性能运动卡钳和优秀的底盘调校，操控体验同级领先。

集度CEO、极越CEO夏一平与特邀嘉宾、头号玩家代表首次体验了极越01出色的操控性能与高阶智能化产品能力，高通8295芯片完成量产首秀，汽车机器人智能AI伙伴“SIMO”首次亮相。

极越01首发搭载高通第4代骁龙汽车数字座舱平台8295芯片，并首次完全启用双NPU，为大模型“上车”提供AI算力基础。得益于超强算力，35.6英寸6K超清一体大屏交互丝滑不卡顿，业界率先做到语音AI算法全量本地化，全域全离线语音识别速度快至500ms，并支持主驾免唤醒、四音区同时聊等功能，摆脱网络依然极速交互。

作为Apollo高阶自动驾驶能力全面赋能的智能汽车，极越01搭载双NVIDIA DRIVE Orin芯片，已具备覆盖高速、城市、泊车多场景下成熟的智驾功能，高阶智能辅助驾驶的核心功能——点到点领航辅助PPA已经跑通。

目前，极越正在进行AI大模型的探索和应用，通过大模型能力驱动汽车机器人自我成长，实现智能驾驶、智能交互的快速迭代，不断优化汽车机器人高阶智能体验。

通过引入“超大深度冲压成型工艺”，极越01车身侧围成型深度近300mm，还原出类似于超级跑车上才有的大起伏曲线设计和姿态美。极越01的“蚌式机盖”，面积达2.15平方米，两侧一直延伸到翼子板，让车头正面呈现出极致简洁的观感。3C2B、2K清漆等先进喷涂工艺的加入，确保车身漆面拥有更优秀的饱和度和质感。

除了优美的外形，汽车机器人下线前就已具备聪明的“大脑”。极越01产线开发了业界领先的“全自动化软件自刷写” 和“全自动功能点检”工艺，并设计建立了国内首个“全自动柔性标定间”，确保汽车机器人诞生一刻就具备满配的高阶智能化水平，下线即领先。