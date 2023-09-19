当地时间周一，特斯拉 CEO、社交平台 X（原推特）所有者埃隆马斯克在与以色列总理内塔尼亚胡的对话中表达了可能向 X 的所有用户收取订阅费的想法。



他认为，X 应该每月向用户收取少量费用，以打击该平台上的机器人和垃圾邮件。目前尚不清楚这一言论是真实意图还是即兴演讲。

有声音认为，马斯克可能会推出入门级别的 X Premium（原 Twitter Blue）订阅服务来实现这一目标，而目前 X 的订阅计划为每月 8 美元。

目前，8 美元的高级订阅服务可以用户能够编辑帖子并创建长度超过 280 个字符的长文。此外，订阅者还可以在其名称旁边看到一个验证标记。

第三方研究人员 Travis Brown 数据披露，7 月 1 日至 8 月 10 日期间，只有约 9.4 万名用户注册了 X Premium ；在过去的一个半月里，X 每周增加约 1.6 万名净新订用户。数据显示，目前至少有 827615 名用户订阅了 X Premium。

马斯克此前发文表示，X 平台的月用户达 5.4 亿。按照比例换算，订阅 X Premium 的用户仅占总数的 0.15%。

一位拥有 8.7 万粉丝的 YouTube 创作者 Roberto Blake 表示，上个月他通过 X 创作内容赚取了 307.891725 美元。

值得一提的是，超过 37% 的 X Premium 订阅者的粉丝少于 500 人，不符合收益分享计划的条件。