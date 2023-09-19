彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在近日发布的“Power On”时事通讯中表示，苹果公司在 2023 年的产品阵容固然可以实现预期财务目标，但公司已为 2024 年制定了更庞大的产品变革，带来更多优秀的产品。

根据古尔曼时事通讯，简要梳理下古尔曼对苹果 2024 年的发展规划预测：

Vision Pro 头显：

虽然短期内不会产生太多收入，但这款头显将有助于吸引消费者前往苹果零售店，并促进其它相关产品的销售。

Apple Watch 十周年产品：

苹果预估将会推出“X”系列产品，会重新设计 Apple Watch，此外预估明年或者 2025 年推出血压检测等诸多健康功能。苹果还在开发一种基于 AI 的健康指导服务。

升级平板：

苹果将会升级 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro，采用全新的 OLED 面板。苹果公司还将会升级适用于 iPad Pro 的新款妙控键盘，使用金属顶壳来匹配其笔记本电脑。

处理器：

苹果公司将会更新 MacBook Air、MacBook Pro 和其它 Mac 设备，升级 M3 系列芯片，这是苹果公司首款 3nm 芯片。

iPhone 扩大屏幕尺寸：

苹果计划明年扩大 iPhone Pro 机型的屏幕尺寸，进一步推动用户升级。

人工智能：

苹果在 2024 年会进入生成式 AI 竞赛，苹果内部正在开发一个名为“Apple GPT”的内部工具，名为 Ajax 的大语言模型。

via IT之家