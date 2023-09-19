苹果正式推出 iOS 17，后者今日以免费软件更新形式发布。通信 app 迎来重大更新；待机显示为 iPhone 带来全新充电体验；隔空投送让共享更轻松；更加智能的输入法改进了输入的速度和准度。iOS 17 今日起以免费软件更新形式发布。

来电体验迎来重大升级

作为 iPhone 体验的核心，电话 app 迎来重大升级，让重要来电更加醒目。个性化名片海报为用户带来表达自己的全新方式。用户可以定制自己在已知联系人手机上的来电形象，该功能支持各类第三方通话 app。用户可使用选择精美的照片或拟我表情处理方案，以及吸睛的排版和字体颜色设置名片海报。

实况语音信箱可在他人留下语音留言时实时显示语音转写的文字，还能让用户在对方正在留言时接听电话。依托神经网络引擎，实况语音信箱转写功能将完全在设备端处理，保护用户隐私。如果用户启用了“静音未知来电”，未知号码来电将直接进入实况语音信箱。被运营商识别为诈骗电话的来电将被立即拒接。

FaceTime 通话新体验

FaceTime 通话 app 现支持音频和视频留言，用户在呼叫对象无法接通时，可以分享留言。FaceTime 通话新增回应功能，包括爱心、气球、烟火、激光等等效果，更加生动地传情达意。用户可通过简单手势触发这些效果，该功能同时支持第三方视频通话 app。

以更多方式，通过信息 app 保持联系

信息 app 带来全新功能，让使用更轻松，帮助用户在与亲友联络时享受更富趣味的体验。

搜索过滤条件让搜索功能更强大准确；音频信息可自动转写，方便用户直接阅读或稍后聆听；单线回复更简单，只需轻扫文字气泡；全新可拓展菜单助用户轻松访问所有 iMessage app，让信息 app 外观更简洁优美。

用户可通过全新贴纸体验让信息更个性：从照片中提取对象、创作实况贴纸；为实况贴纸添加特效，让对话更加生动，助用户发挥创意。

待机显示让 iPhone 在充电时更加实用

待机显示是一项全新全屏体验，让用户在 iPhone 侧放充电时也能从一定距离之外一目了然地了解信息。

待机显示特别适合在床头柜、厨房台面或桌面使用，并可进行个性化设置，显示多种精美时钟、用户收藏的照片或小组件，并支持智能叠放，在合适的时间显示合适的小组件。待机显示还可全屏显示实时活动、Siri、来电和尺寸更大的通知。在支持全天候显示的机型上，待机显示可持续显示实用信息；在夜间模式下，待机显示将适应弱光环境，以优美的红色调显示时钟、照片和小组件。使用 MagSafe 充电基座为 iPhone 充电时，待机显示可记住用户偏爱的视图。

隔空投送与名片投送让分享更轻松

通过隔空投送功能，用户能够更轻松地与好友、家人和同事共享内容。隔空投送迎来了新功能名片投送，用户只需将两台 iPhone 设备放在一起，就能交换联系人信息，包括名片海报。通过同样的操作，用户还可以在近距离内分享内容或开始用同播共享聆听音乐、观看电影或同玩游戏。今年晚些时候，隔空投送还将支持在用户离开隔空投送范围后通过网络继续传输的功能。

自动纠正和听写功能全面升级

自动纠正迎来全面升级，新增 transformer 语言模型。这是一个用于文字预测的先进设备端机器学习语言模型，能够随着用户每次打字不断改进体验与准确度。句子级别的自动纠正可以修正更多类型的语法错误，新设计可暂时在修正的词下面画线，用户只需轻点即可撤销纠正。实时预测文字推荐帮用户更快完成句子，听写功能利用全新语言识别模型，准确度进一步提升。

手记 app 帮助用户感悟生活瞬间

手记是一款全新 iPhone app，旨在帮助用户感悟生活点滴和人生大事。手记 app 可提供个性化建议，为用户带来记录灵感。这些建议根据用户近期活动智能生成，包括照片、人物、地点、体能训练等，还可通过定时通知帮助用户建立记录习惯。手记 app 提供锁定功能、采用设备端处理和端到端加密，以保护用户隐私为本，确保包括 Apple 在内的任何人都无法读取用户日记。开发者可通过 Journaling Suggestions API 在自己的 app 内添加日记建议手记 app 与 Journaling Suggestions API 将于今年晚些时候通过软件更新推出。

iOS 17 的其他功能还包括：

Safari 浏览器的用户场景将历史、Cookies、扩展、标签页组和个人收藏等浏览体验按工作和个人等主题分类。无痕浏览窗口在未使用时会锁定，并添加更多防护，可防范跟踪器与其他可访问用户设备的人。用户可以和一组受信赖的联系人分享密码，更轻松、更安全地分享密码和通行密钥。共享通过 iCloud 钥匙串进行，采用端到端加密。

健康 app 带来了全新精神健康功能。用户可记录自己的每日心情和暂时性情绪；查看哪些因素在影响自己的精神状态；访问通常在诊所中使用的抑郁和焦虑评估手段，以及寻找其他本地可用资源。此外，增加设备与眼睛之间的距离有助于降低儿童患近视的风险，并帮助成人用户缓解数字眼疲劳症状。屏幕使用时间的屏幕距离功能会利用原深感摄像头，在设备距离用户面部不足 12 英寸（30.48 厘米）达一段时间后，鼓励用户将设备移远。

音乐 app 添加车内同播共享支持，让所有乘客都能用自己的设备轻松控制播放内容，无论是否订阅 Apple Music。歌曲之间不着痕迹地交叉渐变，今年晚些时候用户还可协作创建与管理 Apple Music 歌单，更轻松地与好友共赏音乐。

iPhone 利用设备端智能学习用户偏好，让隔空播放功能升级。今年晚些时候，隔空播放还将支持酒店中兼容的电视，让用户在旅途中也能打开电视，轻松欣赏喜爱的内容。AirPods 迎来自适应音频、个性化音量和对话感知等强大新功能，重新定义个人音频体验。此外，自动切换和通话控制功能也得到改进，让 AirPods 更加易用。

家庭 app 新增功能，让用户查看门锁、车库门、警报系统和接触式传感器最多 30 天内的活动历史。此外，两项备受欢迎的 HomeKit 功能，包括轻点解锁和 PIN 码现已支持兼容 Matter 的锁具，为用户提供更多方式掌控家居。

地图 app 新增离线地图，用户可下载特定地区的地图并离线使用逐向导航，查看预估抵达时间，在地图 app 中探索地点等。地图 app 还帮助用户更轻松地在美国境内的公园中探索数以千计的徒步路线，并向电动车驾驶员提供实时可用充电信息。

AirTag 可与最多另外 5 人共享，帮助亲友在查找 app 中寻找物品。群组中的所有成员都能查看物品位置、播放声音、使用精确查找锁定附近共享 AirTag 的准确位置。该功能也支持所有其他查找 app 网络配件。

提醒事项 app 中的购物清单可自动将添加的物品分为相关类别，让购物更轻松。用户可更改物品分类方式，清单将记住用户的偏好。

图像查询现支持视频静帧。用户可从照片和视频背景中提取单个或多个主体，该功能可识别食物、商店、标牌和符号。

用户现仅需说“Siri”就能唤醒 Siri。唤醒 Siri 后，用户可以连续说出多项命令，无需再次唤醒语音助手。

照片 app 利用设备端机器学习识别人物相簿中不同的猫和狗，就像识别家人和朋友一样。

隐私更新包括将通信安全扩展至信息 app 之外，在通过隔空投送、名片海报、FaceTime 通话信息发送和收取内容，以及选取照片发送内容时帮助确保儿童信息安全。该功能同时从静态图片扩展至视频内容。新功能“敏感内容警告”帮助成人用户避免意外看到裸体图片与视频。与通信安全一样，敏感内容警告的全部图像与视频处理过程均在设备端进行，Apple 无法访问相关内容。

App Store 的 Today 标签页升级，提供极具活力而个性化的 app 探索体验。用户可以通过根据他们兴趣偏好全新定制的推荐和原创故事，发现更多精彩 app、游戏和 app 内活动，并探索精心编排、便于浏览的版块。

辅助功能更新包括辅助访问，这个可自定义的交互界面帮助患有认知障碍的用户更轻松独立地使用 iPhone；实时语音功能帮助无法讲话的用户在面对面交谈、打电话或进行 FaceTime 通话时将所输入的文字朗读出来；个人声音能帮助面临失语风险的用户创建与自己声音相仿的语音；指字即读可帮助失明及低视力用户朗读设备指向的实体物品上的文字。

推出时间

iOS 17 今日起以免费软件更新形式推出，适用于 iPhone Xs 及后续机型。