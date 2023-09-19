继小鹏G6上市热销后，30万级最强智驾纯电SUV，2024款小鹏G9正式上市，全系共5款配置车型，售价26.39万元起，并将实现上市即交付。新款G9标配扶摇架构，进一步强化了“智能、性能、电能”三能技术优势，在充分吸收市场经验和用户反馈后，以更具竞争力的价值力体系重新宣誓了统领30万级智能纯电SUV市场的决心。在欧洲四国陆续实现交付后，小鹏G9还将在明年进军德国市场。从敦煌出发，新款G9将开辟小鹏汽车西进海外之路，开辟“中国方案”全球新样板的智驾之路。

紧贴用户，收复失地

去年9月小鹏G9遭遇“非产品力”上市滑铁卢，面对来自市场和用户的批评声音，小鹏汽车以前所未有的决心进行了反思与变革。“去年G9上市后，我看到有鹏友评价G9是‘顶级的智能、优秀的产品、失败的营销’。不破不立，在过去的一年里，从组织、产品、技术、营销，我们的团队进行了彻底变革，旨在通过产品技术架构和组织管理能力的双重变革，让2024款小鹏G9重夺失地。”小鹏汽车董事长 CEO何小鹏在发布会现场表示。

通过组织调整、人才引进、聚焦研发、渠道优化等一系列动作，小鹏汽车的变革在G6上市中初见成果。而紧贴用户，围绕可感知价值与差异对产品规划及设计的创新，则是G9改款的核心动力。过去一年中，小鹏团队与G9用户进行了千余人次的调研沟通，收集用户建议超一万条，对智能驾驶及智能座舱系统迭代升级7次，众多车主行家的倾心献策为新款G9的产品定义奠定了坚实基础。来自全球领先车企大众汽车对G9技术架构的认可，也使小鹏汽车对领先的智能技术与领先的工程能力的结合产生了更多深层次的思考，坚定了公司上下再战G9，以“中国方案”新样板实现技术出海的决心。

扶摇加持三能领先，“加减乘除”后的涅槃重生

2024款小鹏G9依托扶摇架构，在标配智能驾驶和全域800V高压SiC平台基础上，搭载域控智能底盘的极致设计理念，体现了小鹏汽车对于智能、性能、电能“三能战略”的极致追求。凭借技术优势及对产品的精心打磨，新款G9涅槃重生。

智能是未来汽车行业竞争的关键。2024款小鹏G9搭载XNGP 智能辅助驾驶系统，具备国内首个且唯一的XNet深度视觉感知系统，落地无图、全场景、点到点的智驾功能，实现全国好用、全程好用。此外座舱方面搭载了全球领先的“全场景语音2.0”，在无网络场景下依然支持600+语音指令，更有像乐高积木般灵活定制的“智慧多场景座舱”，提供个性化用户体验。

性能不止于驾控，小鹏汽车以智能定义性能。2024款小鹏G9搭载超线程智能底盘和中央域控电子电气架构 （EEA3.0），结合双腔空悬、DTC的德系顶级硬件和德国顶尖工程团队的专业调校，融合全栈自研的智能域控软硬件，全车传感器实时感应车身动态，毫秒级极速响应，兼顾驾控与乘用舒适性。凭借整车软硬件的深度自研，“极客模式”功能可实现超过13万条的车辆自定义设置，满足个性化驾乘需求。

电能是智能电动车的基础，小鹏G9致力于“充电快、续航实、能耗低”，标配全域800V碳化硅平台和支持超快充的3C电池，10%-80%仅需20分钟；得益于SiC、热泵、800V域控算法等技术应用，小鹏G9在懂车帝极端高温满载能耗测试中，同级别车型百公里能耗最低；此外，小鹏自营充电体系已覆盖国内337个地级行政区和直辖市，将于2025年在补能生态上建成3000个具备超快充能力的自营站点，打造远超同级竞品的补能体验。

2024款小鹏G9在“加减乘除”后涅槃重生。“加”在标配扶摇架构；精准“减”去用户低感知配置，让产品更纯粹更具竞争力；“乘”代表了“大小牵手”后的优势倍增；“除”则体现在不卷能用卷好用，倍数于“友商”的优悦体验。

为满足用户对辅助驾驶功能日益增高的需求，此次新款G9全系搭载小鹏汽车引以为傲的NGP导航辅助驾驶功能及智能座舱，用户可依据自身需求通过选装进一步拓展辅助驾驶能力。新车型SKU设计牢牢锁定30万级区间的核心用户需求，此前G9部分备受好评的性能及舒享功能在新款上依然可通过选装实现，大幅降低了用户的选择难度。新款G9的蜕变离不开广大G9车主鹏友给予的支持与建议。为答谢用户厚爱，小鹏汽车向G9老车主推出史上最强“3亿感恩礼”，包括赠送50W无线充电硬件、行车记录仪功能升级等多重礼遇。

领先的扶摇平台、全系标配智驾功能、更多心动颜色及贴心升级、更轻松的购买决策，这一切饱含诚意的改变，必将成就2024款小鹏G9“买的起”的高端智能定位及在30万级智能SUV市场的统治表现。