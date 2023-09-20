苹果公司在发布 iOS 17 的同时，开始对 App Store 进行改进，提供更多的精选推荐和后续的“Behind the App”系列。

iOS 17 正式版已经上线，一同到来的还有全新的 App Store，苹果公司表示这是进一步帮助展示和推荐应用程序的计划的一部分。

改版后的 App Store 的新功能最初将集中在 Today 标签上，苹果表示改进了向用户显示相关应用程序的方式。除了直接链接到应用程序外，Today 标签还会显示苹果的 App Store 编辑撰写的应用程序或主题的文章。

这些文章和推荐现在被分成不同的部分，目的是让用户更容易地了解一个话题。除了文字内容外，苹果公司表示，还会有更多的视频指南来介绍应用程序。

iOS 17 中的 Today 标签还会在今年晚些时候增加一个新的部分，突出显示应用程序中的活动和游戏，旨在吸引用户注意那些有用但因为某些原因不太出名的应用程序。

此外，还会增加一个名为“Behind the App”的新系列，类似于目前的 App Stories，会详细介绍应用程序的开发过程，尤其关注那些苹果认为在 App Store 上有创新性的应用程序。

via IT之家