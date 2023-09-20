今年2月推出的BMW iX5 Hydrogen试点车队中的车辆首次在阿拉伯联合酋长国完成了一轮密集的热天测试。该汽车的燃料电池驱动系统在温度升至 45°C、沙尘、变化梯度和湿度大幅波动的情况下表现出色。

高效的燃料电池系统、两个氢气罐、电动机和动力电池与车辆中央控制单元的配合，展现了其出色的性能和就绪状态。位于慕尼黑的开发团队检查了极端条件下所有电气系统的功能以及冷却能力的提供，以实现车辆的全部性能。这些车辆能够确保宝马闻名的驾驶动态。

试点车队的车辆目前正在欧洲、日本、韩国、中国、美国和中东运行。其目的是让人们关注氢动力汽车的日常可用性，除此之外，还可以获得开发潜在量产车型的重要知识。宝马集团正在利用试点车队在区域层面上为加油基础设施的开发提供支持，不同应用领域之间的协同效应也为发展强大的氢技术供应商网络和降低成本提供了重要空间。

BMW iX5 Hydrogen 将长途行驶能力、短途加油站与本地零排放驾驶融为一体。如果相关框架到位，氢燃料电池技术有潜力成为宝马集团未来驱动系统产品组合的另一个支柱。

作为持续转型的一部分，宝马集团在驱动系统方面采用了“技术开放”的方法。因此，该公司正在适应世界各地不同的客户需求、基础设施标准以及政治和监管环境。这种灵活性使宝马集团能够在任何情况下快速响应市场不断变化的需求，并随时为尽可能多的客户提供有吸引力的报价。

B MW iX5 Hydrogen配备输出功率为 125 kW/170 hp 的燃料电池系统和采用第五代 BMW eDrive 技术的高度集成驱动单元（电动机、变速箱和电力电子设备集中在一个紧凑的外壳中）。整个驱动系统的输出功率为295千瓦/401马力。为燃料电池提供动力所需的氢气储存在一对由碳纤维增强塑料 (CFRP) 制成的 700 巴储罐中。这些储罐总共可以容纳大约六公斤的氢气。此存储容量使 BMW iX5 Hydrogen 在 WLTP 循环中的续航里程为 504 公里（313 英里）。