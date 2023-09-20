仰望汽车旗下首款产品仰望U8豪华版正式上市，上市价格为109.8万元，用户可通过仰望汽车官方App或小程序选购下单。仰望U8定位百万级新能源硬派越野，在易四方及云辇-P智能液压车身控制系统两大核心技术加持下，拥有1200匹超级马力，堪比第三代主战坦克，零百加速最快3.6秒，具备全地形原地掉头、爆胎稳行和应急浮水能力，配合豪华科技座舱与高精感知能力，为用户带来前所未有的极致安全、极致性能和极致体验。仰望U8豪华版展车将在深圳、上海、成都、杭州、宁波等13座城市陆续到店，用户可亲临体验。首批仰望U8豪华版将于10月下旬开始陆续交付到用户手中。

首搭易四方和云辇-P两大颠覆性核心技术

易四方和云辇-P两大颠覆性核心技术是仰望U8超越极致、前所未有的坚实根基。传统汽车受限于两轮从动的中心式驱动形式，主动安全仍有较大局限性。仰望U8搭载易四方技术平台，以分布式四电机为核心，四轮扭矩独立矢量控制，具备感知速度快、识别精度准、控制能力强的技术特点，是解锁车身姿态控制安全的金钥匙。云辇-P智能液压车身控制系统打开车辆在三个维度上的六项自由度，全面实现车辆横-纵-垂向融合控制。云辇-P对路面环境识别能力强，对悬架和车身姿态的调整速度快、控制精度高，具备150mm的超高悬架总调节行程、三级刚度和连续自适应阻尼调节，匹配15+1种越野模式，让仰望U8豪华版从容应对各类复杂地形，充分释放驾乘乐趣。

1200匹超级马力，零百加速最快3.6秒，具备全地形原地掉头、爆胎稳行和应急浮水能力

易四方技术赋予仰望U8豪华版拥有堪比第三代主战坦克的1200匹超级马力，成为全球首款登顶“沙漠珠峰”必鲁图峰的量产新能源车；整车880kW最大功率，零百加速最快3.6秒，堪比超跑。仰望U8豪华版轮端扭矩高达8700N·m，配合易四方精确的控制能力，突破高、低附不同路面摩擦限制，可实现全地形原地掉头，大大提升硬派越野的机动性。易四方技术通过对四轮扭矩的独立精准控制，使仰望U8豪华版在爆胎情况下依然平稳可控，大幅度拓展了车辆主动安全的边界。在遭遇暴雨内涝或野外涉水遇险等极端状况下，为最大限度保障用户的安全，仰望U8豪华版具备应急浮水能力。基于整车及核心零部件的密封性优势，配合易四方的控制能力，仰望U8豪华版可实现30分钟内浮水，依然保持姿态稳定，并可实现车辆前进及方向控制，帮助用户迅速脱险。应急浮水能力，是被动触发的应急功能，官方建议非紧急情况下用户不可轻易尝试，一旦触发需送回仰望直营服务门店进行检修。

极致安全，由内而外的全方位安全感

仰望U8豪华版搭载插电式混合动力系统，配合易四方技术平台，CLTC综合续航里程达1,000km，充分满足用户户外出行长续航需求。支持高达110kW的直流快充，30%至80%充电最快仅需 18 分钟，在紧急情况下及时高效补电。仰望U8豪华版最大功率达6kW的对外放电功能，保证户外供能安全。该功能可同时兼容多种电器设备，支持2kW超大功率电器连续使用约25小时。前后排共3处无线充电，可支持50W快充，多人出行也能快速便捷充电。仰望U8豪华版搭载38个高精度元件融合算力高达508Tops的NVDIA ADRIVE Orin智能驾驶处理器，感知精度高、算力充足，进一步提升行车主动安全。为延续极致安全基因，仰望U8豪华版配备刀片电池，并辅以CTC电池底盘一体化技术，将刀片电池作为安全结构件直接连接在大梁上，优异的侧柱碰安全优势充分保障了出行安全。

品质用料、创新科技功能赋予新能源越野至臻豪华出行体验

硬核之外，仰望U8豪华版的座舱设计，充分融合豪华感、创新科技配置和越野属性，塑造出新能源硬派越野独有的科技豪华感受。基于内饰的型面设计要求，仰望U8首创了12.8英寸R800星河曲面屏设计，该屏采用OLED材质、2K分辨率还原真实色彩，色彩对比度较传统LCD屏幕提升50倍。星河曲面屏与主副驾两块23.6英寸mini LED屏无缝连接，营造无边界的沉浸感，组成独具辨识度的三联屏，如星河瀑布般气象万千，配合对称结构的双环抱星环座舱，将乘坐空间环绕其中，展现出新能源独有的豪华格调。

仰望U8豪华版的智能座舱，搭载了比亚迪与高通联合定制的4nm 5G芯片，运算高速、兼容性强，嵌入仰望Link智能网联系统，拥有完整的应用生态。前排70英寸AR-HUD抬头显示、星河曲面中控屏、副驾多媒体屏加上两块12.8 英寸后排悬浮式多媒体屏，具备无边界五屏联动功能，不受空间限制，支持多屏之间信息交互，为全车驾乘人员带来更丰富的智能体验。全场景智能语音可支持四音区独立交互，不同音区之间的语音指令也能产生联动。用户还可以通过语音自定义常用场景，充分满足个性化使用需求。70英寸AR-HUD将抬头显示的内容从平面图像升级到3D立体图像，车辆道路信息实时投屏，使驾驶者轻松掌握车辆状态或地图等各类信息，眼不离路专注于驾驶。

仰望U8豪华版全车座椅采用高级Nappa真皮，搭配高端的沙比利木，质地均匀、触感细腻，将纯天然原木的视觉纹理和指尖的触感展现的淋漓尽致。整车配备自然节气主题智能香氛系统和带有防遗忘提醒的压缩机冰箱，让乘坐品质更进一步。车速达到60km/h时，仰望U8豪华版车内噪声不超过55dB，打造图书馆级静谧舒享空间。整车搭载全球首发的丹拿铂金证据系列Hi-End级顶级音响，共配备22个扬声器，打造7.1.4杜比全景声还原真实声场，超凡的NVH静谧性配合高品质音响为用户带来天籁般听觉享受。针对越野属性的需求，仰望U8豪华版中控台曲面屏下方采用的部分实体按键设计，可快速切换调节多种驾驶模式，加强了越野操控的便捷性和实用性。围绕视、听、嗅、味、触的感官，仰望U8豪华版的内饰设计让每一处都是极致的豪华体验。

仰望U8豪华版在外观方面提供5种车漆颜色，包括龙石绿、曜石黑、萤石白，选装哑光龙石绿和哑光月光银；内饰方面提供黑橙、灰棕两款颜色搭配方案；整车标配22英寸运动锻造轮毂，并提供22英寸简约锻造轮毂、20英寸运动锻造轮毂供用户选择，充分匹配用户的个性化选择需求。

极致的技术成就了仰望，用户的信任成就了仰望品牌“信以致诚”的待客之道，仰望汽车将采用全直营模式为用户服务，目前已有超过70家仰望直营门店正在建设中，预计今年内将在全国40余座城市开设超过90家门店，消费者可更便利的体验仰望汽车的产品和服务。仰望汽车将秉承最真诚的服务态度，为用户带来更加极致的品牌体验！