苏黎世联邦理工学院和卢塞恩应用科学与艺术大学的学生凭借手工打造的电动赛车mythen打破了此前0-100公里/小时加速的世界纪录。

在这一年的大部分时间里，苏黎世联邦理工学院和卢塞恩应用科学与艺术大学的学生们把每一分钟的空闲时间都花在了他们的电动汽车上，他们将其命名为“mythen”，克服挫折，一次又一次地回到绘图板完成了设计。

现在，吉尼斯世界纪录已经确认，Mythen打破了之前的电动汽车加速世界纪录。在瑞士杜本多夫的瑞士创新园，学生工作室正对面，他们的赛车从零加速到 100 公里/小时（零到 62.15 英里/小时）仅用了 0.956 秒，仅用了 12.3 米的距离就完成了这一壮举。驾驶的是凯特·马盖蒂。这比斯图加特大学团队于 2022 年 9 月创下的 1.461 秒世界纪录快了三分之一以上。

Mythen 的所有组件，从印刷电路板 (PCB) 到底盘和电池，都是由学生们自己开发的，并针对其功能进行了优化。由于使用了轻质碳和铝蜂窝，赛车的重量仅为 140 公斤（309 磅）左右。学生们自行开发的四轮轮毂电机和特殊的动力系统使车辆具有 240 千瓦（约 326 马力）的令人印象深刻的功率。

AMZ团队此前曾于2014年和2016年两次创造电动汽车世界加速纪录。在接下来的几年里，他们的纪录被斯图加特大学的团队打破。现在，世界纪录又回到了瑞士人手中，苏黎世联邦理工学院的学生们相信，他们不会很快再次放弃这一纪录。