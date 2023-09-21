根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，全球可穿戴腕带设备出货量达4400万台，同比增长了6%。Canalys研究分析师Jack Leathem表示，”受益于日常生活中消费者对于可穿戴设备的需求不断增加，可穿戴市场正在重新焕发活力。不同细分市场的需求也正在反弹，这促使厂商进一步满足特定的消费者需求。”

基础手表继续保持增长态势，占据近一半的市场份额，达46%，主要归功于印度厂商和头部智能手机厂商，如华为、小米和华米。2023年第二季度，基础手表在印度市场继续保持73%的惊人增长，突显了印度可穿戴腕带市场的活力。

尽管与去年同期相比有所下降，但基础手环市场仍然保持稳定的市场份额，约为19%，主要归功于其亲民的价格以及消费者对价位较高的替代品仍持谨慎态度。手表类别实现两位数增长，主要是由性价比较高的基础手表推动。2023年第二季度，厂商推出一系列新品，以增强市场份额。例如，小米和华为推出了价格实惠的基础手环和手表，满足各类消费者的偏好。印度厂商也效仿而行，像Noise这样的品牌推出入门级型号，同时还推出多种价位段的产品，以满足更多的客户群。Fire Boltt进一步降价，以低于19美元的平均售价为消费者提供卓越的用户体验。

随着市场的发展，厂商正逐渐明确的细分市场发展趋势，从而提高竞争力，目前，消费者不仅可以找到价格实惠，而且功能更全面的入门级产品。屏幕技术的进步正扩大智能可穿戴设备的受众范围。与此同时，高端厂商正在专注于丰富产品功能和提供产品附加值，这也导致平均售价的上升。例如，谷歌智能手表由于整合更多的服务和用户体验，其平均销售价格从216美元上涨到266美元。此策略反映一种着眼于硬件之外的发展愿景，并与可穿戴市场的快速发展相一致。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：”鉴于当前的经济挑战，可穿戴设备仍然具有长期的发展前景。尽管短期经济因素使消费者更倾向于追求性价比较高的可穿戴设备，但持久的吸引力仍在于稳定的质量和健康数据的长期积累。” Canalys预测，受消费者需求转变，可穿戴腕带市场将在2027年之前以4.1%的年均增长率持续增长。