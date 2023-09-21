David Brown Automotive，这个英国工艺、创新和永恒设计的代名词，今天发布了 Mini eMastered。这款全电动汽车标志着 David Brown Automotive 进入了一个新时代，并将为零排放、城市优雅驾驶设定新标准。Mini eMastered 将品牌在定制奢华方面世界领先的专业知识与标志性的经典汽车风格相结合。

David Brown Automotive 走在卓越汽车的最前沿，以将经典 Mini 的标志性形状和外观重新打造为适合当今道路的大胆、简洁的电动产品而闻名。全电动 Mini eMastered 展示了永恒美学与电力推进的完美融合，重新定义了现代驾驶艺术。

得益于强大的全电动传动系统，性能车主将体验到轻松、安静的乘坐体验。轻如羽毛的 640 公斤 Mini eMastered（与原版 ICE 汽车的重量相同）采用了最新的电动技术，通过紧凑、功率密集的 Zonic 70 电机提供轻快的加速，可发出 72 千瓦（97 马力）和 175 牛米的即时扭矩。Mini eMastered 从 0 加速到 62 英里/小时只需 8.5 秒，在运动模式下最高时速可达 92 英里/小时（电子限制）。

凭借其轻量化和卓越的动力系统效率，Mini eMastered 通过其“尺寸合适”的 18.8kWh 电池提供了 110 英里的 WLTP 认证续航里程，让您轻松无忧地进行城市旅行。能够通过与原始加油口位于同一位置的充电端口进行高达 6.6kW 的交流充电，使用典型的家用壁箱充电点或专用充电点只需 3 小时即可为电池充满电。