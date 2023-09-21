屡获殊荣的动态智能充电公司Ohme成为Polestar在爱尔兰的新官方充电合作伙伴。根据协议，Polestar 将向其所有销售支持需要电动汽车充电解决方案的驾驶员推荐 Ohme 充电器。

Ohme 首席执行官 David Watson 表示：“我们与 Polestar 的新合作凸显了 Ohme 作为爱尔兰发展最快的动态电动汽车充电公司之一的地位。” “Polestar 通过推出全新的豪华品牌彻底改变了电动汽车的引入。Ohme 的技术让驾驶员能够更好地利用电动汽车，Ohme 和 Polestar 是天然的合作伙伴。”

Polestar 英国和爱尔兰负责人 Jonathan Goodman 表示：“我们很高兴与 Ohme 合作，成为我们为爱尔兰车主推荐的家用充电器供应商。” “Ohme 屡获殊荣的智能充电器以及出色的客户服务和专业精神与 Polestar 的核心价值观和文化相一致。此次合作意味着我们现在能够为客户提供显着的成本节约和完整的电动汽车产品——包括 Polestar 高性能电动汽车和相匹配的充电解决方案。”

Ohme 总部位于科克和伦敦，其动态智能充电器及其独特的软件能够自动调整收费，以便驾驶员充分利用非高峰时段的低价充电机会。

以非高峰电价为配备 78kWh 电池和 Ohme 智能充电器的Polestar 2 Long range 单电机充电，一年行驶 10,000 公里仅需 216.60 欧元。相比之下，按标准资费收费将花费 700.15 欧元。

Ohme刚刚在 2023 年绿色商业奖中被评为年度 Fast Track 公司，并被 Business Motoring 评为最佳电动充电点提供商。