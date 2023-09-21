保时捷Taycan完成了 2,783 公里的极限旅程，从中国最低的自然点到达世界最高国道之一的山顶，创造了新的吉尼斯世界纪录。为期10天的挑战从海拔-218.845米的艾定湖开始，以海拔5355.134米的红图达坂成功登顶结束。

新藏路线地处荒凉，气候极端，地形路况复杂多变，生存面临极限。一路上有许多可预测和不可预测的风险，这次壮观的公路旅行充分展示了 Taycan Cross Turismo 的越野能力、长途舒适性和坚实的可靠性。保时捷 800 V 架构的充电效率在最恶劣的条件下也得到了证明。

这场史诗般的电动冒险不仅仅是一场极限挑战，其目的之一是激发驾驶员思考“更好的公路旅行”——更身临其境的体验、更狂野的野性、更多的回忆和零排放驾驶。这也是一个展示随着世界走向更加电气化和可持续发展的未来，可持续旅行和拥有跑车的可能性将如何扩大的机会。

5,573.979米的创纪录海拔变化带来了温度、气压、地质条件的巨大变化以及自然界的其他惊喜。凭借出色的适应性，启程的两辆Taycan Cross Turismo跑车能够正面迎接每一次挑战。从 70°C 的表面温度到结冰的道路；从繁忙的城市到5000米高的无人区；这次难忘的旅行为团队提供了一次又一次独特的经历。

在炎热的沙地、风雨中以及路况最糟糕的情况下，Taycan Cross Turismo被证明是值得信赖的旅行伴侣，可以应对长途疲劳。虽然其配备全轮驱动和自适应空气悬架的高科技底盘迅速过滤掉了道路上的颠簸，但隐喻性的颠簸却被源源不断的感官体验所抵消——视觉、声音、气味、味道和触觉。