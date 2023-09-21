据UnaFinancial的一位分析人士预测，2027年，金融科技领域投资在新加坡GDP中的占比有望从2022年的1.11%提升至3.56%，达到东南亚各国之最。

作为对比，UnaFinancial表示，同期，这一数字在东南亚地区中的占比将从0.32%提升至1.65%，并且从全球范围内来看，这一数字也将从0.25%增长到1.07%。

另一方面，根据预测，2027年，就金融科技领域投资对本国GDP的占比而言，继新加坡之后，越南/2.42% (较22年增长2.27%，下同)、泰国/2.40% (+2.19%)、印尼/1.15% (+0.86%)、菲律宾/0.31% (+0.18%)、马来西亚/0.26% (+0.16%）五国将分别次之。

针对以上表现，该分析人士称，考虑到东南亚各国的经济表现指标——如人均国内生产总值、研发强度和劳动生产率等，这种次序并不令人意外。

他表示，新加坡在东南亚金融科技的发展和数字化方面处于领先地位，因为这里拥有实现这一目标的所有必要条件。并且他也强调称，未来五年，东南亚金融科技的投资回报预计将会增加，而这将逐步增强其作为经济增长驱动力的重要性。

值得一提的是，作为背景，根据毕马威此前发布的数据指出，2022年期间，新加坡金融科技领域投资从上一年的34亿美元逆势增长到了41亿美元。而相应的，全球金融科技领域的投资从上年的2389亿美元（7321笔）下将至了1641亿美元（6006笔）。

此外，该数据也强调，全球范围内来看，2022年金融科技投资的三大细分领域分别是支付、加密货币/区块链、监管科技。在新加坡，其三大领域则分别为加密货币/区块链、支付、财富科技。