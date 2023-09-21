大众汽车推出了全新 Tiguan 以及第三代畅销车型。Tiguan 是当今世界上最成功的大众汽车车型之一。自 2007 年推出以来，已有超过 760 万买家选择了这款紧凑型 SUV。这款新车型最早将于 2024 年第一季度上市。

MQB evo 实现的新技术发展改进了Tiguan几乎在每个领域。新型混合动力驱动装置的全电动行驶里程约为 62 英里（100 公里），使这款 SUV 比以往任何时候都更加高效。此外，所有 eHybrid 版本的交流充电速度都将更快，并且快速直流充电也将首次成为标准配置。设计简洁的数字驾驶舱基于第四代模块化信息娱乐矩阵 MIB4，可提供最高水平的信息并带来数字服务和应用程序。操作理念的设计始终是不言自明的。此外，前排座椅气动按摩功能或首次在 Tiguan 上使用的 IQ.LIGHT HD 矩阵头灯等新系统均源自高级途锐车型。全新自适应底盘控制 DCC Pro 优化了舒适性和动力。

借助 MQB evo，Tiguan 可以实现各种驱动器类型。例如，将有涡轮柴油发动机（TDI）、涡轮汽油发动机（TSI）、轻度混合动力涡轮汽油发动机（eTSI）和插电式混合动力系统（eHybrid），这些系统将专门与自动直接混合动力系统一起提供。 -未来的换档变速箱（DSG）。就像大众ID一样。车型和新帕萨特，未来将通过方向盘右侧的转向柱开关来改变档位，其操作原理不言自明。开关向前转动至“D”可向前行驶，向后转动至“R”可倒车，同时按下开关侧面可启动驻车制动器。所有 Tiguan 车型的方向盘后面还配有拨片。

MQB evo 为新一代行走装置奠定了基础。除了一系列单独的措施外，大众汽车还改进了自适应底盘控制 DCC：可选配带两阀减震器的 DCC Pro。新车型还标配了车辆动态管理器——这是一种在当前高尔夫 GTI 3中首次亮相的 MQB 系统。该系统控制 DCC Pro 系统中电子差速锁 (XDS) 的功能和受控减震器的横向动态组件。针对车轮的制动干预和减震器硬度的选择性变化可提高动态转弯时的舒适度和性能。这使得车辆操控更加稳定、敏捷、精准。

Tiguan 标配了大量便利辅助系统。除了Side Assist（变道系统）、Front Assist（自动紧急制动）、Lane Assist（车道保持系统）和Rear View（后视摄像系统）之外，还包括动态路标显示。还将有广泛的可选系统。其中包括以下技术：具有远程停车功能的 Park Assist Pro Pro（用于自动驶入和驶出由驾驶员使用智能手机应用程序从车外控制的停车位）或 Trailer Assist（用于辅助拖车操纵） 。