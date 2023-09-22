动点出海获悉，在于今年5月份完成一笔近2亿美元的B轮融资后，新加坡保险科技独角兽bolttech日前宣布，已经为其B轮融资又迎来了一笔规模达5000万的新注资。

据了解，这笔新资金由LeapFrog Investments领投。加上这笔资金后，凭借2.46亿美元的B轮总规模，该公司表示，其本轮B轮融资为保险科技行业迄今规模最大的一笔B轮融资。

根据声明，bolttech表示，将会用这笔融资推进其全球增长，并重点关注新兴市场。此外，作为本次投资的结果之一，Bolttech将任命LeapFrog的亚洲金融服务团队合伙人兼联席主管Fernanda Lima加入其董事会，担任非执行董事职位。

bolttech成立于2020年，是一家致力于将保险公司和其他分销商联系起来的数字保险交易所（该公司在官网自称为全球最大的技术型保险交易所）。据介绍，在bolttech的平台上，企业可以为自身客户购买从健康险到工具险等的众多类型保险。

目前，bolttech在北美、欧洲和亚洲（包含印尼、菲律宾、越南）的30多个国家和地区开中展业务，平台承载超230家保险公司和700多家分销合作伙伴，涉及6000多种保险产品，并已为超200万新兴消费者（该群体被定义为日生活费低于 11.20 美元的购买力的个人）提供了服务。