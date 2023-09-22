根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，印度个人电脑市场（包括台式机、笔记本和平板电脑）同比下降15%，出货量达390万台。笔记本出货量下降12%，达230万台，而台式机出货量下降17%，降至76.4万台。平板电脑出货量下降最为明显，下降22%，出货87.3万台。然而，个人电脑市场（不含平板电脑）经历2%的环比增长，行业乐观情绪复现。

印度个人电脑市场的细分领域都经历不同程度的下降。Canalys分析师Ashweej Aithal表示，“教育领域遭受23%大幅下滑，主要由于平板电脑采购出现延迟。尽管如此，印度政府出台了为学生提供笔记本电脑的新举措，如古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和中央邦等地均取得一定的进展。经济环境虽有所改善，但受中小型企业的影响，商用领域仍经历大幅下滑。公共部门也经历9%的跌幅，但部分积极的成交表明市场有望在2023年底实现增长。教育领域的招标正进入最后阶段，大规模的平板部署将在10月开始，并持续六个月。尽管消费市场同比下降13%，但实现了7%的环比增长，表明随着节日季节的临近，市场出现积极的复苏迹象。”

Canalys预计，2023年印度个人电脑市场（含平板电脑）将下降9%。但印度市场将在2024年和2025年实现强力稳健的复苏，预计这两年的出货量将大幅增长15%。其增长预计涵盖所有品类和细分市场。印度个人电脑的使用和普及需求仍然强劲，Canalys预计将超过2022年达到的出货量顶峰。

Aithal补充道，“印度政府最近对个人电脑（含平板电脑）实施进口限制将打乱市场，特别是对那些尚未启动本地制造的海外厂商影响较大。这种干扰预计将在2023年底加剧，限制措施定于11月开始实施。因此，厂商将积极针对消费市场和商用市场的补充库存。即将发生的设备短缺，可能促使厂商加速订单成交。除此之外，厂商可能需要申请额外的进口许可，但同时政府正加快许可审批流程，以减轻预期的设备短缺而引发的价格上涨。”