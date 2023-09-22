上海，2023年9月22日 ——今日，惠普在上海举办惠普星 Book Pro 16 快闪路演暨新品发布会。本次全新发布的星Book Pro 16大屏高阶战力本，以“一本控全场”的强大实力，来激发职场中坚力量的强大生产力和创造力，帮助他们实现对于工作、生活的掌控。此外，本次 “惠普灵感工厂” 快闪活动将在上海陆家嘴中心L + MALL限时开放三天，活动设置产品参观区和互动体验区，来宾可参观灵感车间、连接中心、AOW娱乐中枢、AI工作站和星Family生产线，在灵感工厂参与趣味互动，探寻新品奥秘。

惠普星Book Pro 16大屏高阶战力本正式发布

有行业调研显示，54.4%的职场人希望能全面发展，成为“六边形战士”，超半数的职场人把个人提升和自我实现列为工作动力的来源，高效、全面、卓越是中坚力量对于自我发展的普遍追求；但在获得成长的同时，职场人也希望能够在工作之余有足够的精力追求快乐和平衡，保持正向的情绪价值，力求实现对工作和生活的双重掌控力。基于对职场中坚力量的洞察，惠普携手英特尔、腾讯应用宝，联合推出了惠普星Book Pro 16大屏高阶战力本，在兼顾笔记本便携性的基础上，从核心硬件、屏幕素质、软硬件适配等方面全面升级，满足高生产力需求人士的应用；同时，作为搭载AOW生态融合技术和腾讯应用宝电脑版深度调优的轻薄本，惠普星Book Pro 16能够让用户在PC大屏上自由体验移动端游戏和娱乐应用，帮助他们实现工作与生活的平衡。

中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军在发布会上致辞时表示： “秉承‘在中国，为中国’的理念，惠普一直紧密关注内外部环境和用户需求的变化。此次，我们携手英特尔和腾讯应用宝，继续发挥三方在各自领域的优势，共同为中国用户打造有本土基因的产品。惠普星Book Pro 16是专为中国用户定制的新品，它搭载了AOW解决方案，并进行了定制化调优，它同样是我们三方共同洞察用户需求、共同创新的成果。未来，惠普将坚持深入洞察中国职场用户、年轻用户的需求，陪伴他们一路跃升，帮助他们获得对工作与生活的掌控力。”

中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理 范子军先生

英特尔惠普全球客户部大中华区高级客户总监石炜女士表示：“惠普星Book Pro 16搭载的全新AOW生态融合方案，是英特尔和腾讯联合PC厂商首次落地的商业化定制解决方案。这款轻薄本是基于英特尔® Bridge技术和Celadon技术提供虚拟环境底层支持，由腾讯提供移动应用引擎架构支持，由惠普协助定制优化并落地终端设备。作为大屏高性能轻薄本，惠普星Book Pro 16在便携的同时兼顾了用户的跨端使用需求，能够带来更丰富的应用场景和更优异的用户体验。”

英特尔惠普全球客户部大中华区高级客户总监 石炜女士

腾讯应用宝电脑版业务负责人蔡建涛表示，随着融合互联时代的到来，各种互联网硬件终端、操作系统、软件应用场景正在趋向一体化。腾讯应用宝与惠普合作，满足用户多场景下的跨端使用需求，为用户提供更高刷新率、更大画面、更清晰的手游体验，并通过应用分屏功能，让用户在游戏和刷剧之间随心切换。此外，腾讯应用宝电脑版还可赋能于学习、教育、办公等场景，例如通过大屏使用百词斩等学习教育类应用背单词学习，或多开办公APP提升工作效率。

腾讯应用宝电脑版业务负责人 蔡建涛先生

作为一台高性能轻薄本，惠普星Book Pro 16以“一本控全场”的强悍实力，帮助用户实现对工作、生活、娱乐的全方位掌控。

惠普星Book Pro 16大屏高阶战力本

英特尔 ® 酷睿™ i 7 +全系 EVO™ 平台认证，一本掌控高效：

面对职场中坚力量多任务处理的常态和他们对效率的追求，惠普星Book Pro 16至高可选第13代英特尔® 酷睿™ i7-13700H处理器，拥有颠覆性的性能核和能效核混合架构，能够实现45W满规格功耗释放，为用户提供流畅、高效的多任务处理体验；同时，全系机型通过了英特尔 EVO™ 平台的严苛认证，能够帮助追求效率的职场人士保持专注，适应多变环境，时刻准备高效完成重要任务；惠普星Book Pro 16还可选16GB LPDDR5X 5200MHz 高频内存和1TB PCle4.0高速固态硬盘，提升能效表现的同时，还有海量存储加持，高效、实用，一本掌控。

至高120Hz VRR可变刷新率 + 2.5 K 高亮度IPS屏，一本掌控细节：

在高能的核心硬件之外，惠普星Book Pro 16的屏幕也采用了行业内的优选配置，让精彩视界尽收眼底。惠普星Book Pro 16标配16英寸2.5K IPS大屏，采用16:10大画幅，用户可随时随地享受16英寸宽阔视野，多项复杂工作也能同屏轻松处理；此外，惠普星Book Pro 16支持VRR可变刷新率，根据不同的使用场景，60/120Hz 屏幕刷新率可自动切换，减少画面撕裂和卡顿的现象；最高可达400nit亮度，视野明亮清晰，尽情享受沉浸视觉。

英特尔AOW技术+腾讯应用宝加持，一本掌控乐趣：

在游戏竞技场景中，惠普星Book Pro 16也能够为用户带来流畅、无缝的跨平台使用体验。惠普星Book Pro 16拥有英特尔和腾讯应用宝技术加持，支持软件分屏多开操作和手机账号进度同步，用户在PC大屏上也能轻松畅玩手机游戏；此外，惠普星Book Pro 16还将腾讯游戏资源内嵌至惠普游戏中心，支持高分高刷优化，让手机游戏也能拥有Windows原生般的畅快体验。

智能优化视频控制中心+新一代惠小微，一本掌控智慧：

一款称职的生产力工具，除了要有强大的力量，还要有智慧的头脑。惠普星Book Pro 16全新升级视频控制中心，支持视频动态混合、AI画质增强、AI实时视频优化等强大功能，让远程会议也可以像面对面交流。此外，惠小微智能语音助手升级至3.0版本，新增了锁屏使用、桌面助手、电脑助手、蓝牙助手、微信分享等多项实用功能，以AI的强力助攻，帮助用户在会议网课、通勤差旅、日常生活等场景中都能解放双手。

优雅设计语言+金属轻薄机身 ，一本掌控质感：

笔记本电脑也可以是用户品味的表达。惠普星Book Pro 16采用惠普先锋进阶logo，可选月光银、暖茶咖两款配色，A、C、D三面采用铝合金材质，配合金属一体成型技术，颜值品质双双在线；同时，惠普星Book Pro 16薄至 17.7mm，轻约1.89kg，便携的机身助力用户随时随地开启移动创作、娱乐、办公模式，通勤、出差都能肆意出行，轻装上阵。

全新惠普星Book Pro 16现已正式发布，灵感工厂将持续三天在上海陆家嘴中心L+ MALL开门迎客，惠普诚邀广大用户前往活动现场参观互动，并可访问全国旗舰店获取更多产品信息。未来，惠普也将继续携手战略合作伙伴，继续深度探索和打造PC与移动端的融合生态，助力用户以高效生产力迸发创意灵感。惠普星Book Pro 16：首发价5199元起， 9月22日起正式发售。