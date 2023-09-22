微软高管在宣布 Responsible AI 小组时，再次强调 Copilot 并不会抢走你的饭碗，而是帮助你、提高你的工作效率，优化生产力。

微软负责基础人工智能技术的主管 Sarah Bird 表示：“Copilot 的产品名称是我们精心挑选的，我们强调是和你一起工作的良好体验，绝对不会取代你的工作”。

Bird 在活动中演示了 Copilot，帮助用户起草一封电子邮件。Bird 表示：“我们希望建立一套方案，确保 AI 创建的内容是你们想说的。”。

Bird 观点如下：这些用户体验有助于减少对系统的过度依赖，确保用户将其作为一种工具，而不是依赖 AI 为其完成一切任务。

小组成员表示必应聊天已经包含了引用内容，用户可以回溯验证。微软搜索和人工智能营销总经理 Divya Kumar 进一步向观众保证：“就像你做任何研究一样，我们希望给予人们能够验证内容，人的因素从来都是最重要的”。

小组成员承认，Copilot（至少在现阶段）很容易受到错误信息和虚假信息的影响，包括其他生成式人工智能工具可能产生的错误信息，微软已经优先考虑整合引用和内容凭证等工具（在必应中为人工智能生成的图像添加数字水印），并着手进行相关优化。