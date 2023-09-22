微软日前宣布将基于生成式人工智能的数字助理 Copilot 推广到更多软件产品中，新的 AI 助理现在在 Windows 中称为 Microsoft Copilot，将在最常使用的所有应用程序和体验中无缝可用，包括 Windows 11 桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge 浏览器和必应。

提供适当的权限，新的 Copilot 将能够从用户的日历、电子邮件、文档等中提取数据，以帮助用户快速起草文本和电子邮件，并且它将在 Outlook 等应用程序中实时提出建议，还能够从智能手机上的 Bing Mobile 和 Edge 获取上下文。

微软还在活动上展示了 Copilot 将如何在 Windows 11 和其他应用程序中使用。例如，使用 Edge 浏览网页的用户将能够使用 Copilot 进行购物比较，甚至获取优惠券。Copilot 还允许用户使用触控笔和触摸屏设备写入数学方程式，并帮助解决这些问题。还可以根据用户的日历和其他信息，帮助你写一条快速的文本给某人。

更新后的 Copilot 将于 9 月 26 日随 Windows 11 的 23H2 更新一起亮相，将在桌面上提供，并可通过 Windows 键 + C 键快速启动或右键单击启动，Copilot 还将出现在许多 Windows 11 的默认应用程序中，包括“照片”和“画图”

Windows 中的 Copilot 可以让用户通过语音或文本命令控制部分桌面操作，例如排列窗口、切换黑暗模式、启动特定的 Spotify 播放列表，以及删除照片背景等。

微软还宣布更新 Bing Chat、Bing Image Creator、Microsoft Shopping（一项 Edge 功能）中的 AI 功能，并于 11 月 1 日推出 Microsoft 365 Copilot 和 Microsoft 365 Chat 企业版。