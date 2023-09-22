供应链、专用运输和车队管理解决方案领域的领导者Ryder System宣布在加利福尼亚州、德克萨斯州和纽约州的四个战略 Ryder 工厂部署其首款BrightDrop Zevo 600电动货车。

在 Ryder 的租赁车队中引入 BrightDrop 电动货车标志着该公司为满足美国不断增长的商用电动汽车需求和采用而不断努力的重要一步。今年早些时候，Ryder 宣布计划到 2025 年为其车队引入 4,000 辆 BrightDrop 电动货车，今年订购了首批 200 辆。

为了将这些新型电动汽车引入 Ryder 车队，Ryder 为客户举办了“Ride & Drive”活动，展示 BrightDrop 货车以及 ChargePoint 的电动汽车充电器。客户体验了车辆的动力、安全性和效率，并详细了解了 Ryder 车队投资的最新动态以及与电动汽车和充电制造商的战略举措。

BrightDrop Zevo 600 电动货车现已在南加州（圣达菲斯普林斯）的 Ryder 地点出租；北加州（海沃德）；德克萨斯州达拉斯-沃斯堡（萨吉诺）；和纽约（长岛市）。BrightDrop Zevo 600 电动货车的续航里程可达 250 英里，可支持 1,460 至 2,450 磅的有效负载。BrightDrop 的电动轻型商用货车的货运容量为 615 立方英尺，具有电动动力系统的优点和充足的货运空间。BrightDrop 首席商务官 Steve Hornyak 表示：“商业车队电气化可以在不牺牲续航里程、安全性或性能的情况下减少运营排放。” “通过将 BrightDrop 电动汽车添加到其车队产品中，Ryder 正在帮助大大小小的公司实现电气化。”

BrightDrop Zevos 和其他电动汽车选项可通过 Ryder 租赁车队出租，该车队提供灵活的车辆保险、全天候路边援助、单一来源维护、用于跟踪和监控车辆使用情况的地理标记等。Ryder 设施的充电基础设施由 ChargePoint 提供支持，ChargePoint 是电动汽车充电网络硬件和软件解决方案的领先提供商，而公共充电站提供便捷的充电选项，可实现更长的行程和更大的灵活性。

今年早些时候，Ryder 推出了 RyderElectric+ 作为其全新的交钥匙电动车队解决方案。新产品为客户引导电动汽车领域的发展，并以统一的价格提供电气化顾问、租赁车辆、充电、远程信息处理和维护服务。