继去年 5 月丰田汽车欧洲公司与 VDL Groep 宣布合作后，两家公司现已推出首款燃料电池演示卡车。通过将丰田的燃料电池技术集成到 VDL 重型卡车中，丰田旨在实现其在欧洲的物流业务脱碳。

第一辆演示卡车将用于进行道路测试和评估项目后续步骤的改进。VDL Groep正在准备另外四辆燃料电池卡车，这些卡车将由丰田的物流供应商 VOS Transport Group、CEVA、Groupe CAT 和 Yusen 使用。

这些运输公司将在途经比利时（安特卫普）、法国（里尔）、德国（科隆）和荷兰（阿姆斯特丹和鹿特丹）的日常物流路线上使用氢卡车，为该项目做出巨大贡献。这四条路线各至少有一个加氢站（HRS），包括备用解决方案。

各方的合作有望巩固在公共道路上部署燃料电池卡车的经验，为欧洲的生态能源转型做出贡献。这项为期 5 年的试验预计将刺激整个欧洲可持续氢基础设施的进一步发展，满足 AFIR 要求，并允许出现更多碳中性氢移动解决方案。

该项目是对丰田物流脱碳举措的补充，并支持其到 2040 年实现完全碳中和的长期目标。除了乘用车电气化之外，该公司还认为与多个合作伙伴合作加速向可持续发展和可持续发展的转型具有很高的价值。可获得的零排放氢经济。因此，它正在与来自所有移动行业和具有不同技能的公司合作，以测试并提供可靠、高效的解决方案。