新菲亚特 Topolino的独家封闭式版本现已在意大利开放订购，这是一款旨在实现可持续出行、幸福和甜蜜生活的新型四轮车。得益于菲亚特迄今为止最简单、最方便的数字订购流程，购买流程和交付（从 2024 年 1 月起将直接送到客户家中）都将变得极其简单。

菲亚特始终恪守其使命，即通过让电动驾驶变得简单易行，为城市发展可持续交通。欢乐、100%电动、随处自由流通、停车方便、车长仅2.53米，新菲亚特Topolino比汽车还要敏捷。

受最受欢迎的电子商务平台的启发，客户旅程已被大大简化，使每个人的购买过程都变得轻松愉快。只需点击几下鼠标，客户就可以与新菲亚特 Topolino 分开。在完全数字化的旅程中，在菲亚特电子销售团队和经销商的始终支持下，客户可能需要的有关产品和流程的所有信息都可以通过一个完整的网页首次获得。客户对产品的任何疑虑都会消失，他们还可以从 3D 配置器中受益，这使他们有机会直观地探索模型的每一个细节。

在意大利，New Topolino 的售价为 9,890 欧元，补贴后售价为 7,544 欧元起。租赁时，Topolino 的价格为每月 39 欧元，为期 48 个月，首付为 2,582 欧元。

Topolino的续航里程可达75公里，充电方便，在家即可轻松充电，最高时速可达45公里/小时，完美契合城市限速30公里/小时的新趋势。Topolino 是城市交通的理想解决方案。简单是它的秘诀：一种颜色、一种轮子设计、一种内饰以及令人兴奋的定制选项。规格包括后托架、Dolcevita Box（一种用于存放个人物品的功能性织物带）以及复古镀铬效果镜子。