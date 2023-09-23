9月22日，专业智能穿戴专业品牌Garmin佳明于上海举办了一场以“睡好就型”为主题的健康生活沙龙，不仅以创新沙龙沉浸式活动，为现场嘉宾提供了丰富的现代健康生活方式体验，也在现场，向大家展示了以关注睡眠质量和用户整体健康状况为核心的全新产品——Venu 3系列及GarminActive 5智能运动健康腕表。

创新沉浸沙龙体验，倡导健康生活方式

本次沙龙活动围绕睡眠展开，佳明更希望能够和大家在互动中探讨关于睡眠问题的更多可能。当天上午由佳明品牌亚洲区行销总监Missy Yang接受了多家媒体专访，下午的活动包含了丰富的体验式内容。活动地点的选择也独具巧思，浓厚的文化底蕴和生态气息让整场活动充满着健康与活力。会场整体由室内外两部分组成，到场嘉宾除了可以了解并体验新品功能外，还能跟随现场专业的瑜伽、颂钵老师完成体验课程，这也是很多人首次尝试在都市繁华的核心地带，融入闹中取静的独特环境，全身心投入和自我的对话，体验生命的丰盛，并以全新的视角感知自己身体的能量变化，主动获取身体深处的好眠密码。

活动现场的助眠论坛环节，佳明还邀请了包含健身KOL、资深广告人、瑜伽老师在内的三位对睡眠有特殊性需求的嘉宾上台，从自己的专业和体验出发，通过可视化的数据，分享自己真实的睡眠困扰和好睡干货，向大家讲述了自己在试用产品期间的亲身经历和使用感受，更直观的让大家了解到优质睡眠对于高效运动及健康生活的关键。

与此同时，为了让到场用户更沉浸式体验佳明所倡导的健康生活新方式，沙龙活动创新设置了打卡玩法，全天均可参加，参与者可通过完成“玩转新品”、“身体充能站”、“YOGA变变变”、“闻⾹睡好觉”四项趣味满满的打卡集章，获得佳明为大家准备的「好眠礼遇」。

首次搭载睡眠教练，掌握健康生活关键

本次沙龙中，佳明所展示的新品Venu 3系列及GarminActive 5智能运动健康腕表均搭载了睡眠教练，通过监测各睡眠阶段的状态，在早间问候时，提供上一晚的睡眠概况以及恢复情况、HRV状态和天气数据，为睡眠品质进行评分，并通过监测日常运动、小睡或午睡等其他关键指标，提出合理且具有综合性的个性化睡眠建议，真正做到了为用户提供可视化的健康数据，和睡眠品质改善方面的指导。

健康数据一目了然，进阶续航智慧生活

全新产品均预置丰富的室内外运动模式，多种锻炼计划满足个性化需求，轮椅用户也有定制化活动模式可选，且在多项其他配置上均有升级，全系标配高清炫彩AMOLED触摸显示屏，轻松查看智能通知、锻炼数据等信息。

本次发布新品的续航能力都颇为优秀，尤其是Venu 3系列智能手表模式下的最长续航可达14天，不仅可以告别电量焦虑，更以第五代心率传感器全天候跟踪心率、呼吸、脉搏氧合饱和度、压力等健康指标，精准呈现整体健康状况。而GarminActive 5作为更具性价比的选择，不仅更薄更轻便，且在延续了Venu3系列核心卖点的基础上，智能手表模式下的最长续航也可达到11天之久。

此外，新品均周全考虑了女性用户的特殊情况，可在经期或孕期获得更为专业的运动和营养指导。

全面搭载语音功能，轻松乐享在线人生

沙龙现场，佳明还向大家展示了新品作为智能腕表的其他功能，以及在特殊情况下，安全和跟踪功能可向选定紧急联系人发送用户实时位置，安全感满满，此外，用户也可以在Garmin Connect应用程序中查看健康和健身信息，让生活尽享在线乐趣。

从产品设计到生活场景应用， Garmin致力于开发智能可穿戴设备并不断提升健康数据追踪功能，以满足不同消费者对健康生活的向往与追求，产品将不断改变健康行业。