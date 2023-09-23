吉利控股集团旗下电动汽车技术品牌ZEEKR与Plugsurfing合作，为其欧洲客户提供量身定制的公共电动汽车充电服务ZEEKR Charge。6 月，ZEEKR宣布凭借豪华射击制动器ZEEKR 001和城市紧凑型豪华 SUV ZEEKR X进入欧洲市场，瑞典和荷兰随后于 2023 年 9 月进入德国。随着今年晚些时候开始首批交付，ZEEKR 客户将收到ZEEKR Charge 的欢迎礼包，内含充电卡和相关信息。

通过 ZEEKR 充电服务，ZEEKR 司机可以使用 27 个欧洲国家的 550,000 多个充电点。ZEEKR Charge作为ZEEKR综合电力服务解决方案ZEEKR Power的一部分，将改善其充电服务，为客户提供更好的体验。

Plugsurfing 是欧洲最值得信赖的电动汽车服务提供商之一，拥有超过 550,000 个充电点和 150 万驾驶员连接到其平台。自 2012 年以来，他们与充电点运营商、汽车制造商和其他电动汽车充电行业参与者一起构建欧洲电动汽车充电生态系统的基础，从而积累了专业知识。

ZEEKR 将利用 Plugsurfing 的模块化电动交通服务，该服务基于其跨境支付平台，可在 27 个欧洲国家的 500 多个充电点运营商处进行充电。ZEEKR Charge 基于 Plugsurfing 的白标产品构建，并将附带自动入门活动和自定义应用内插图，以帮助 ZEEKR 驾驶员轻松融入电动汽车拥有体验。Plugsurfing 将为 ZEEKR 司机提供优质的 24/7 客户服务。

ZEEKR 已经在中国市场取得了成功，随着进入欧洲市场，ZEEKR 的目标是到 2026 年底在全球最成熟的豪华汽车市场占据一席之地。在此过程中，Plugsurfing 将通过其著名的公共充电服务和网络为 ZEEKR 提供支持以ZEEKR Charge的形式。