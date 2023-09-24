零跑C01超级增程显然是继C11『双动力』车型后，零跑汽车产品战略的延续。而其所搭载的『超级增程』系统，则是『用更大电池和更高配置，为用户带来更加省钱、省时、省心的出行体验』理念的再次落地。基于『超级增程』理念打造的首款车型——零跑C01超级增程上市，新车推出三个版型，售价为14.58~16.98万元。

零跑C01超级增程版是零跑汽车基于“纯电+增程”双动力战略的第二款车型，在纯电续航方面，提供了CLTC工况下216Km/316Km两种规格的续航版本。零跑C01增程版的出现满足了B级轿车用户对于多场景出行的需求，同时也弥补了纯电车型续航焦虑的问题。

在外观方面，零跑C01超级增程版秉承着用科技还原自然之美的设计理念，将创新技术融合在优雅的外表之下，为用户带来更多感性层面的温度和触控，全身流线造型设计也提升了零跑C01超级增程版在外观方面的精致感和豪华感。零跑C01超级增程版使用了高识别率的智能语音功能，支持连续说、语音打断、上下文衔接等功能。人脸识别监测摄像头，最高支持8组ID，匹配驾驶习惯、自动调节空调、座椅、音乐以及后视镜。

Apple Watch 可通过手表 Siri 语音进行车辆解锁、车辆上锁、打开后备箱、开启空调、关闭空调、一键寻车、车窗通风、关闭车窗、打开遮阳帘、关闭遮阳帘、电池预热。