雷克萨斯是日系车企高端的一个代表，在新的电气化进程中多少有些迟到。但这家公司正在做调整，通过观察分析，我们可以看到其在未来会以什么样的方式影响行业发展，雷克萨斯品牌对多元化和电动化努力进行了新的思考和布局，对全球客户和地区多元化需求的新车型阵容也进行了规划。雷克萨斯汽车制造的未来方向有了新的目标，加大了应对开发和推广电池电动汽车挑战以实现碳中和社会的努力。

雷克萨斯展示了2023年上半年在其他地区全球首发的新车型阵容，并首次在日本亮相。此外，雷克萨斯还宣布启动配备氢发动机的ROV Concept的客户体验计划。该计划旨在为客户提供一种与自然和谐相连的体验，在保持驾驶乐趣的同时保持环保，并体验只有发动机驱动的车辆才能提供的驾驶感觉。雷克萨斯还通过目前正在开发的电气化技术宣布了未来车辆的发展方向，目标是提供品牌独有的驾驶体验。

电气化战略全力加速推进

雷克萨斯将继续努力实现以电池电动汽车为中心的碳中和社会。近十年来，雷克萨斯一直致力于增强其车辆的基本性能和特性，并完善雷克萨斯标志性的驾驶品味。当然，这种驾驶体验将通过纯电动汽车得到延续，并通过电气化技术提升到更高的水平。雷克萨斯一直致力于的核心技术包括通过 DIRECT4 四轮驱动系统进行无缝驱动力控制以及线控转向系统，提供直观、线性的转向感觉。此外，随着今年一月在东京汽车沙龙上推出的 AE86 和 RZ Sports Concept，雷克萨斯正在重新思考激发人们对驾驶和汽车的热爱的新方法，甚至包括电池电动汽车，

此外，通过雷克萨斯电动化运动概念车，雷克萨斯将推动全能电池、空气动力学、轻量化、高刚性等未来电动化技术的发展。这家日本汽车制造商还将接受考虑自然环境的可持续举措的挑战。雷克萨斯不受传统奢华价值观的束缚，将利用回收的人造材料来创造新的高品质内饰。此外，为了为未来全面采用纯电动汽车做准备，“雷克萨斯电动化计划”将在所有日本本土186家经销商处部署纯电动车礼宾服务，帮助客户解决可能遇到的任何问题。此外，还将扩大充电基础设施、增强服务并提供丰富客户生活方式的体验。

2026年，雷克萨斯将推出新一代纯电动汽车，具有革命性的模块化车身结构、彻底改变的生产方式以及全新的软件平台。这款概念车型将于今年 10 月的日本移动展上亮相，作为雷克萨斯通过电气化改变汽车未来承诺的一部分。

多样性和多元化布局押注未来

宣布的 2023 年车型阵容首次在日本首次亮相，提供多元化奢华的新价值。“LM”是专职司机驾驶车辆的大胆新选择。“LBX”超越了传统的尺寸等级，是一款适合品味挑剔的客户可以轻松驾驶的汽车。“GX”将真正的越野能力与精致的公路奢华融为一体，“TX”则专为北美客户提供宽敞的三排座椅，确保舒适的出行。满足了许多人的期望和要求雷克萨斯计划明年在日本推出 GX。

此外，雷克萨斯还将推出一项客户体验计划，旨在针对 ROV 概念的未来实际应用，该概念采用雷克萨斯首款氢动力发动机。开发 ROV 的目标是提供普通乘用车无法实现的独特驾驶体验。这是通过紧凑的车身尺寸和卓越的越野能力实现的，从而带来令人兴奋的驾驶体验和与壮丽大自然联系的机会。

通过使用氢发动机，ROV 旨在实现环保意识和感受发动机心跳的快感之间的平衡。由于具有相同愿景的合作伙伴公司的合作，ROV 在其车辆部件中采用了低环境影响技术。雷克萨斯将继续本着“激发对自然更深层次的热爱和理解”的理念，为消费者提供丰富多彩的体验，让他们享受户外生活方式。此外，雷克萨斯还将利用通过客户体验计划收集的意见作为反馈，进一步推动未来技术发展的实际应用。