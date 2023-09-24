作为奥运会和残奥会的全球合作伙伴，丰田致力于提供可持续的出行解决方案，帮助建设一个脱碳、包容的社会。在 2024 年巴黎奥运会前夕，丰田宣布供应 500 辆燃料电池 Mirai 车辆，作为其官方车队的一部分参加这一重大体育赛事。

为了实现碳中和的目标，丰田相信通过各种纯电动汽车、燃料电池电动汽车、全混合动力汽车和插电式混合动力汽车，可以采用多路径的方式实现移动出行。通过这种方式，所有地区的客户都可以通过使用一系列最能满足其需求的零排放和低排放车辆而受益。

丰田Mirai是该公司致力于提供零排放车辆的一个典型例子。这款氢燃料电池轿车将电动汽车的优势与无与伦比的使用舒适性、自主性和快速充电相结合，体现了丰田脱碳的决心。

丰田 Mirai 车队将使用 2024 年巴黎奥运会和残奥会官方氢能支持者液化空气集团提供的可再生能源氢气进行补充。

2018年，丰田章男宣布了丰田集团的一个重大转折点：将公司从汽车制造商转型为移动出行公司。丰田法国公司董事长兼首席执行官弗兰克·马洛特表示，这一新方向的目标是在碳中和的基础上建设一个更美好的社会，从而超越我们行业的界限。

在 2024 年巴黎奥运会上，丰田准备展示其在氢动力移动解决方案开发方面的创新能力：这一承诺将与其他产品一起通过 Mirai 得到体现。丰田汽车欧洲公司奥运会和残奥会部门负责人塞德里克·博雷曼斯 (Cédric Borremans) 表示，我们与 2024 年巴黎奥组委有一个共同的目标：通过 100% 电动客车车队，尽可能减少奥运会对环境的影响。

组织一届模范、更加环保的奥运会是我们为 2024 年巴黎奥运会设定的目标之一。我们很高兴作为 2024 年巴黎奥运会的全球合作伙伴丰田通过 Mirai 燃料电池动力汽车帮助我们在这个方向上又迈出了一步这将成为官方奥运会车队的一部分。2024 年巴黎奥运会主席托尼·埃斯坦盖 (Tony Estanguet) 表示，我们感谢丰田对我们的承诺。