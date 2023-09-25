boAt于2023年第二季度同比增长17%，连续12个季度保持领先，而Boult Audio则连续第三个季度位居其后；

一加强势回归，于2023年第二季度以8%的份额跻身前五；

当地生产的机型出货量创下历史新高，首次超过印度全国总出货量的一半；

节日销售旺季即将到来，加之市场吸引力不断增强，印度TWS市场有望于2023年录得同比增长41%。

根据Counterpoint IoT Service的最新研究报告，2023年第二季度印度TWS耳机出货量同比增长34%，主要动力来自于消费者对低价机型的需求、更多入门级新品发布，以及Flipkart Big Saving Days、亚马逊Prime Days、品牌自营庆典和线下活动等季节性销售活动。

谈到印度在全球TWS市场的定位，高级研究分析师Anshika Jain表示：“主要得益于消费者的兴趣日益浓厚、对游戏性能的越加重视、本地制造TWS出货量的激增以及在入门级市场发布多款新品，印度连续三个季度全球TWS出货量排名第二，2023年第二季度份额达到15%。于2023年第二季度，价格低于2000印度卢比（约合人民币180元）的产品是TWS出货量的主力，占比达到81%。boAt占全球TWS出货量的6%，在全球TWS市场中排名第三。”

对于2023年第二季度的品牌表现，她补充说：“boAt lifestyle以40%的份额连续12个季度稳居印度TWS市场首位。Boult Audio紧随其后，其次是一加、Noise和Mivi。Nord系列表现强劲，帮助OnePlus实现同比增幅之最，首次跃居第三位。此外，所有品牌均有专注于更新TWS产品组合，推出多款主打功能、设计以及平价的新产品。

2023年第二季度，印度品牌占印度总出货量的75%，低于去年同期的80%。据报道，在2023年第二季度，中国品牌从印度品牌手中夺走部分份额，而全球品牌份额则持平在7%。中国品牌占据17%份额，为过去七个季度之最，主要得益于一加的新终端Nord Buds 2问世。OPPO、realme和小米也为中国品牌增长贡献力量。

总结

boAt连续12个季度保持领先，于2023年第二季度同比增长17%。对低价机型的需求、本地制造规模的扩张，以及亚马逊Prime Days、FlipkartBig Saving Days等线上活动销售和其他网络零售商的优惠促销，是boAt在6月季度TWS出货量增长的推动力。在十大畅销型号排行榜中，boAt产品就有六款。

Boult Audio在前十榜单中排名第二，同比增长近2倍。2023年第二季度，该品牌继续在低价位市场（1000至2000印度卢比，约合人民币85元至180元）推出多款新产品，在售TWS型号超过25款。

在中等价位Nord系列产品（占该品牌组合的80%以上）的推动下，OnePlus同比大涨228%，首次跃居第三位，是前五名中唯一的非印度品牌。

Noise以7%的市场份额位居第四。Noise的VS系列在该品牌组合中占比约三分之二。VS102是Noise TWS产品组合中最受欢迎的型号。在6月举行的Noise 2023周年特卖中，该品牌的音频产品折扣力度高达80%。

Mivi在2023年第二季度以16%的同比增长率排名第五。该品牌在本季度新推出了7款价格低于2000印度卢比（约合人民币180元）的产品。

realme同比增长54%，旗下Techlife Buds T100以3%的份额连续两个季度跻身前十型号。

其他新兴品牌包括Ptron、JBL、OPPO、Portronics、Truke、Wings以及Fastrack。

Counterpoint预计，在即将到来的节日销售旺季和市场吸引力不断增强的推动下，2023年印度TWS市场同比增长将达到41%。我们将继续看到新品牌进入市场，同时厂商会大力推动线上渠道开发。