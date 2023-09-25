动点出海获悉，欧洲外卖巨头Delivery Hero已于近日向外媒证实，正在就出售公司在东南亚的部分业务进行谈判。而作为此次出售的背景，据悉，自疫情放开以来，Delivery Hero在该地区的业务一直处于停滞状态。

根据声明，本次谈判涉及Delivery Hero在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda品牌，而该巨头在亚洲地区的foodpanda业务也将因此仅覆盖至孟加拉国、巴基斯坦、中国香港和中国台湾。Delivery Hero在声明表示，这一谈判目前正处于早期阶段，尚未确定最终是否能够得到达成。

据了解，在本声明发出之前，曾有德国媒体（Delivery Hero出身于德国，并于16年收购了foodpanda）率先报道了这一消息。同时，该媒体也表示，东南亚互联网巨头Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购上述出售业务。不过，截至目前，Delivery Hero和Grab均未对此传言置评。

值得一提的是，就在不久前，在股价暴跌后，Delivery Hero首席执行官曾在邮件中对员工表示，尽管市场情绪不佳，但公司业务“比以往任何时候表现得都更好”。而根据该邮件，与疫情前相比，Delivery Hero的订单量增长了2.5倍——其中，非亚洲地区的销量增长了18%。

此外，伴随着本次东南亚业务的出售传闻，另有媒体指出，foodpanda对其表示，由于“更加灵活的状态仍是一种至关重要的需求”，该公司正在进行一轮新的裁员计划。不过，foodpanda并未透露涉及的员工数量和员工部门。作为背景，foodpanda曾在去年9月和今年2月时各进行了一轮裁员。

根据墨腾创投发布的相关报告显示，2022年期间，东南亚外卖市场的GMV规模较上年增长5%，达到163亿美元。其中，Grab为其贡献了54%的份额（88亿美元），foodpanda和Gojek则分别为19%（31亿美元）和12%（20亿美元）。

作为Delivery Hero本次业务出售的背景，据悉，自17年上市以来，该公司在每个财年内都出现了亏损情况。而尽管亚洲业务是Delivery Hero的最大收入来源，有内部人士对此表示，其东南亚业务的出售有望推进其盈利目标的实现，因为亚洲市场是一种“流动的燃烧器”（具体应指该市场较为烧钱）。相应的，在业务出售计划对外公布后，Delivery Hero也一度迎来了自去年11月以来的最大盘中涨幅。