数字人民币（试点版）App 现已更新 1.1.1 版本，虽然更新公告中并未提及任何新内容，但中新社指出其于 9 月 22 日上线了外卡“先充后用”功能，可以更好地为境外来华人士提供服务。

数字人民币（试点版）App 是中国法定数字货币 —— 数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。数字人民币在试点地区和试点场景开展研发试点，试点客户可注册数字人民币 App。

实际上，自 2022 年北京冬奥会以来，数字人民币就具备了面向境外来华人士提供支付服务的能力，而数字人民币 App 本次推出的外卡“先充后用”功能可为境外来华人士提供更加安全、便捷的支付服务。

据介绍，新版 App 可在使用境外手机号注册并开通数字人民币钱包后通过 Visa 和万事达卡为钱包充值，然后即可进行正常支付。当然，后续钱包中如有余额，也可存回至境外卡。

与此前服务境外赴华人士的“随用随充”功能相比，“先充后用”功能在给数字人民币钱包充值后可像境内用户一样使用数字人民币钱包快付等更为便利的线上支付方式，避免用户在商家消费时因外卡验证发生等待，影响支付体验。

目前数字人民币既可在摆放了受理标识的线下商户使用，也可在滴滴、美团、携程、去哪儿、京东等线上平台使用。

值得一提的是，境外来华人士同时也可前往银行服务网点用现钞为数字人民币钱包充值，也可以申领数字人民币硬钱包用于日常支付。据介绍，亚运主题数字人民币硬钱包可在赛事侧工商银行金融服务点现场兑换。