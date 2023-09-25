在今日下午的华为秋季全场景新品发布会上，华为推出首款黄金智能腕表 —— HUAWEI WATCH Ultimate Design 非凡大师。

这款手表此前已在海外发布，采用了 18K 金的间金设计，定价为 2999 欧元。

据介绍，这款手表也是华为首款采用黄金材质的智能手表。它在表圈、表冠、PVD 表带和蝴蝶扣等部位采用了 18K 金材质，表带则是采用了钛金属。

华为 WATCH Ultimate Design 非凡大师智能手表搭载一块 1.5 英寸 LTPO OLED 柔性屏，采用蓝宝石镜面。

此外，华为 WATCH Ultimate 支持双向北斗卫星消息功能，支持一键发送和接收北斗卫星消息，突破地面网络限制，没信号也能求救。

其它方面，华为 WATCH Ultimate 支持全新 100 米水肺潜水运动模式、标记点轨迹返航、高尔夫再升级、首创悬停计时器。支持全面体征监测，包括 TruSeenTM 5.0 + 心率监测、TruSleepTM 3.0 科学睡眠、实时心电分析、血管健康研究、血氧监测。

华为 WATCH Ultimate 号称支持 14 天续航，可 60 分钟充满，原版的首发价为 5999 元起。华为首款黄金智能腕表 HUAWEI WATCH Ultimate Design 非凡大师售价 21999 元。