苹果 CEO 蒂姆・库克此前在 X 平台分享了一些由著名摄影师 Stephen Wilkes 和 Reuben Wu 用 iPhone 15 系列手机拍摄的照片，以系列手机的拍照效果。

库克写道：“世界知名摄影师 Stephen Wilkes 和 Reuben Wu 用 iPhone 15 Pro Max 向我们展示了无限的创造力。他们生动的照片展示了从罗德岛州夏日美景到犹他州超凡脱俗的沙漠的壮丽景色。感谢你们向我展示你们的作品。”

马斯克则在库克的帖子下回应称：“iPhone 的图片和视频之美令人难以置信。”

此后，库克又分享苹果旗下产品包括 iPhone 15 系列手机、Apple Watch、AirPods 等产品时，马斯克回应称：“我要买一台！”

不过马斯克在几天前还在评价苹果 iPhone 15 缺乏创新，本月较早时，一位 X 平台用户发帖称：“苹果会年复一年地推出同样的 iPhone，而人们仍然会失去理智。”马斯克回应称：“我不太清楚我现在的 iPhone 和之前的版本有什么不同。相机好了 10%？”

马斯克现在突然大赞 iPhone 15 并表示要买一部，可能是想拉拢苹果继续在 X 平台投放广告。

自马斯克于 2022 年 10 月收购 Twitter 以来，该平台的广告收入和员工数量都大幅下降，面临着严峻的挑战。马斯克曾多次夸耀 X 平台的浏览量和互动数，试图证明一切都很好，但实际上却是另一番景象。

马斯克此前还向泰勒・斯威夫特（Taylor Swift）等明星建议他们在 X 平台上直接发布音乐或演唱会视频，在回复泰勒・斯威夫特本周早些时候宣布重新发行她的专辑《1989》时，马斯克在 X 上回复道：“我建议直接在 X 平台上发布一些音乐或演唱会视频。”

via IT之家