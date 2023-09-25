特斯拉似乎已成为德克萨斯州中部的劳动力巨头。一份新报告称，这家电动汽车制造商目前在德克萨斯州超级工厂每天雇用超过 20,000 名员工，成为该地区第二大私营雇主。

Giga Texas 制造总监 Jason Shawhan 在 2023 年 9 月 19 日的奥斯汀地区制造商协会会议上表示，在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 领导的品牌在未来几个月提高 Cyber​​truck 产量后，这一强劲的员工人数预计将增加两倍，达到60,000多人。

特斯拉在 2023 年前 8-9 个月似乎增加了约 8,000 名员工，此前官方曾表示，到 2022 年底，Giga Texas 的员工总数已增至 12,277 人。特斯拉目前仅次于德克萨斯州的 HEB 连锁超市，成为该州第二大私营雇主。据ABJ报道，HEB 今年年初雇用了近 23,000 名员工。

相比之下，根据官方数据，福特在其堪萨斯城装配厂雇用了 7,250 名工人，在肯塔基州卡车工厂雇用了 8,920 名工人。通用汽车位于密歇根州的零号工厂全面投入运营后将拥有超过 2,100 名员工。

为了支持不断膨胀的劳动力，特斯拉和地方当局需要相应地改善当地的基础设施。肖汉表示，特斯拉员工没有足够的停车位，但工厂附近即将建成的车库可以解决这个问题。

马斯克此前预计，Giga Texas 将生产 25 万至 50 万辆赛博卡车。该品牌还在该工厂生产电池组件。该工厂似乎有望与上海超级工厂相媲美，后者是特斯拉最大的工厂，拥有 20,000 名员工，每年生产超过 100 万辆电动汽车。