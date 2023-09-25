日前，特斯拉 Optimus 的官方 X 账号上传了一段新视频：这种人形机器人已经获得进化，现在能够仅依靠视觉来对物体进行分类，还能完成瑜伽动作了。对此，马斯克好像也难掩内心激动，在评论区直言：Progress（进步）。

视频内容显示，Optimus 人形机器人采用了类似于特斯拉自动驾驶技术 FSD 12 的端到端神经网络控制：视频输入，控制输出，并由此来控制各个部件和关节的移动。

Optimus 完成了一个简单的按颜色分类物体的任务，将不同颜色的积木块分别放入对应颜色的盒子中去。它的动作和反应看上去也非常灵敏，面对测试人员的“刁难”也能够迅速调整计划，继续完成任务。

Optimus 是特斯拉公司在 2021 年 8 月发布的一款智能机器人，其设计目标是能够为人类执行一些危险或无聊的任务，如搬运重物、采购杂货等。

Optimus 的身高为 1.8 米，重量为 57 公斤，最高时速为 8 公里，搭载了特斯拉自主研发的神经网络和计算机视觉技术。

而在今年 7 月特斯拉举行的 2023 年第 2 集度财报电话会议中，马斯克表示他认为目前只生产了 5-6 台机器人。“数量虽然有点少，但未来每个月都会增加。而且关于 Optimus 机器人，实在是有太多有趣的地方了。”