在公布其在日本的高科技下一代电动汽车生产线后不久，丰田现在分享了一项雄心勃勃的计划，旨在提高其电动汽车产量，以与崛起的美国和欧洲竞争对手展开竞争。

据日本媒体《日经新闻》报道，丰田已向其主要供应商通报了到 2025 年生产 60 万辆电动汽车的新目标，比之前的 2024 年生产 19 万辆电动汽车的目标增加了三倍 。报告称，这家汽车巨头在 2022 年销售了 24,000 辆电动汽车，并计划在 2023 年销售 150,000 辆电动汽车。

在美国，丰田的纯电动汽车销量只是特斯拉的一小部分，并且远低于福特和通用汽车。但它计划迎头赶上——多达10 款新的丰田和雷克萨斯电动汽车正在酝酿之中，可能会在 2026 年推出。据日本媒体报道，国际销售的 Hilux 皮卡的电动版可能于今年在泰国推出，新款 SUV 预计明年在美国和中国推出。其中一款三排座电动 SUV 将在美国肯塔基州乔治城工厂组装。

丰田可能是美国最大的电动汽车销售商之一，2023 年上半年销售了超过 20,000 辆插电式汽车，但纯电动汽车销量似乎惨淡。截至 2023 年 6 月，该品牌已售出 4,776 辆纯电动汽车，其中包括bZ4X跨界车和雷克萨斯 RZ 450e。氢动力Mirai同期销量增加 1,722 辆。

假设丰田实现其目标，它可能仍远远落后于特斯拉、比亚迪和其他公司。特斯拉预计到 2023 年将生产 180 万辆电动汽车，并正在寻求扩大其全球超级工厂的规模，包括在墨西哥和可能在印度的一家新工厂 ，以生产预计售价为 24,000 美元的大众市场电动汽车。

2023 年 9 月 19 日，丰田公布了其下一代电动汽车演示线。该公告要求对其日本各地的工厂进行多次升级，采用受特斯拉启发的制造工艺，如千兆铸造、三部分模块化结构、固态电池开发线等。