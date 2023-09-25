2024款小鹏G9问世仅一周，小鹏汽车再度发力新产品，2024款小鹏P5正式上市，全系共推出两款配置车型，售价区间15.69万-17.49万元。据介绍，新款P5在价格上与现款车型保持一致，将SKU精简到了Plus和Pro两大阵线，更聚焦用户的用车需求，标配第三代高通骁龙旗舰级数字座舱。

在产品设计上，2024款小鹏P5延续现款车型渐消曲面与低风阻设计理念，对前、后保险杠及侧裙进行造型重塑，使得整体车身更加修长流畅。新车新增星际绿、新月银两款车身颜色、气宇灰内饰颜色。同时，2024款小鹏P5在前后保险杠转角处和前格栅采用低面差设计并平滑过渡，能够让气流更加流畅地分离，配合主动式前格栅共同优化风阻，带来低至0.218Cd的超低风阻系数，进一步降低能耗。

2024款小鹏P5搭载了第三代高通骁龙座舱平台（SA8155P）车机芯片，能够实现全场景语音交互与控制，支持双音区人机连续多轮对话；整车搭载30个感知元件，并在Pro版车型中标配Xavier智驾芯片，可支持高速导航辅助驾驶NGP功能，几乎可以达成全程“零接管”。

据小鹏汽车方面给出的数据，在过往交付车辆的实际道路中，智能辅助驾驶行驶里程突破4.88亿公里，其中，高速NGP累计行驶里程超过1.36亿公里，用户的辅助驾驶时间超出605万小时。

在补能效率和体系能力上，2024款小鹏P5配备智能热管理温控系统，可确保动力电池始终保持高效工作温度区间，确保电池活性及电池效率。配合小鹏强大的自营充电体系，能有效打消新能源用户的补能焦虑。截至目前，小鹏自营充电体系已覆盖国内337个地级行政区和直辖市，让鹏友天南地北都有“站”，并且将于2025年在补能生态上建成3000个具备超快充能力的自营站点，打造远超同级竞品的补能体验。

此外，在安全方面，2024款小鹏P5获得了C-NCAP和C-IASI双重安全认证，超高强钢比例达到13.8%，采用了多项车身与电池安全保护方案，同时配备有10余项主动安全功能，可覆盖高速封闭路段、低速城市路段、停车场等用户日常出行的驾驶全场景，全面确保用户行车安全无隐患。