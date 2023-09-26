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芭比粉是属于今夏的颜色，但对于美国电影院线运营商来说，这个夏天他们看到的是一片美钞绿。两部爆款电影《芭比》和《奥本海默》（合称“芭本海默”）在票房上大获全胜，斩获 15 亿美元（该数字还在增长）。作为日常生活日益应用化的另一个标志，大荧幕影片的爆火令美国前三大连锁院线应用—AMC、 Cinemark 和 Regal ，仅两周就吸引了超过 100 万人次的新下载量。

在两部电影上映两天后，也就是 7 月 23 日，AMC、Cinemark 和 Regal 应用总计美国单日新增下载量达 81000 次。其中， Cinemark 下载增量较以往最为突出。该应用的最大单日下载量发生在 7 月 21 日，即“芭本海默”首映日，超过 17000 次。这比其第二大单日下载量（即 2019 年 4 月 27 日《复仇者联盟 4：终局之战》首映日）的 15400 次高出 11%。

对于AMC 和 Regal 来说，“芭本海默”上映期间的最大单日下载量，比其各自史上最高记录低 0.5% 和 4%。AMC 的最大下载量是在《复仇者联盟 4：终局之战》上映期间创下的，而 Regal 的最高记录发生在疫情后的第一部爆款电影《蜘蛛侠：英雄无归》上映期间。

在“芭本海默”上映期间，三家院线合计单日最大下载量创下了 8.1 万人次的记录，该数字比其第二大单日下载量高出 5%（发生在《复仇者联盟 4：终局之战》上映周期间）。

从数据可以看出，在“芭本海默”热潮的带动下，美国头部影院应用下载量记录是 2020 年春夏季最低记录的近 203 倍，显示出自疫情时期以来影院业的强劲复苏程度。

自“芭本海默”上映以来，三大院线的移动应用在 iOS App Store 和 Google Play 上的首次安装用户约 120 万。这相当于从 2023 年 1 月 1 日至“芭本海默”首映前应用总下载用户的四分之一。当然，影院和工作室均积极参与打造这个最近推出的病毒式“突发”营销宣传， 这反过来又增加了人们对看这两部电影的兴趣。对于影院来说，这个爆红现象恰逢其时，时间、地点（或电影）均恰到好处。但我们依旧可以总结出一些具有长远意义的经验，例如如何通过各种渠道与潜在观众进行互动，尤其是在社交媒体上，充分利用当下人气造势。

“芭本海默”的爆红并非只限于美国本土，在其它主要市场均带动电影票房和院线应用创下新高。在英国，7 月 22 日，相关应用的总安装量比先前最高记录（ 2021 年 12 月 18 日《蜘蛛侠：英雄无归》上映期间）多了近 11%。

在中国，仅《芭比》上映期间通过应用购票需求达到了现象级增长（仅 iOS 数据）。其中，最大电影票务应用的合计下载量比先前最高记录高出 129% 。此前的记录是在《唐人街探案 2》和《红海行动》上映期间创下的。