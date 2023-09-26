这家日本汽车制造商在其国内市场发布了雷克萨斯即将推出的模块化电动汽车概念的预告图片，展示了该车前端的一部分，包括一组 LED 日间行车灯。

这款概念车将于下个月在 2023 年日本移动展上全面亮相，并为日本品牌首款新一代电池动力汽车奠定基础，该汽车计划于 2026 年首次亮相，采用全新平台、重新设计的生产流程和强调效率。

目前尚不清楚这张最新预告片中出现的汽车是否与四月份展示的前卫雷克萨斯标志的未来派轿车有任何关系，但从前保险杠上的大开口和薄如纸的电子后视镜来看，我们冒险猜测并说这是同一个概念车。目前，雷克萨斯仅在美国销售RZ全电动跨界车，欧洲也销售UX 300e 小型电动汽车，但这家丰田旗下的豪华品牌希望全面推出电池驱动汽车，旨在提供电动汽车到 2030 年，该公司生产的所有车型都将配备该选项，而到 2035 年，该公司将仅配备电动汽车。

根据新电气化战略制造的首款零排放汽车将于 2026 年首次亮相，该汽车基于三件式模块化平台，母公司丰田表示，该平台减少了生产流程数量并提高了生产率，这在很大程度上要归功于该公司的新千兆汽车-铸造元件。

在电池方面，丰田表示，2026 年推出的下一代电动汽车将受益于两种选择：经典的锂离子 (Li-ion) 电池组，其行驶里程将超过 427 英里，同时制造成本比传统电动汽车低 20%。该电池组安装在当前的 bZ4X 跨界车上，以及更便宜的磷酸铁锂 (LiFePO) 选项，可实现 327 英里的续航里程，同时成本比 bZ4X 中的电池低 40%。

锂离子电池版本将能够在大约 20 分钟内从 10% 的充电状态 (SoC) 快速充电到 80%，而 LiFePo 版本则需要大约 30 分钟才能完成相同的充电。