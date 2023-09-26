近日 OpenAI 宣布推出新版 ChatGPT，增加了两项新功能：语音输入和图像输入。OpenAI 称，新功能将在未来两周内向 ChatGPT Plus 订阅用户推出，其他人也将“很快”能够使用这些功能。

语音输入功能类似于手机上的语音助手，用户只需按下一个按钮，说出自己的问题，ChatGPT 就会将其转换为文本，然后生成答案，再将答案转换为语音，播放给用户。OpenAI 表示，这样的交互方式更加自然和便捷，而且由于 LLM 的技术优势，答案的质量也会更高。OpenAI 还开发了一种新的文本转语音模型，可以根据几秒钟的样本语音，生成与之相似的人声。用户可以从五种选项中选择 ChatGPT 的声音，而且这种模型还有更多的潜在用途。例如，OpenAI 正在与 Spotify 合作，将播客翻译成其他语言，同时保留播客主持人的声音。不过，这种模型也存在一些风险，比如可能被恶意利用来冒充公众人物或进行诈骗。因此，OpenAI 表示，这种模型不会被广泛开放，而是会受到严格的控制和限制。

图像输入功能则类似于 Google Lens，用户可以拍摄自己感兴趣的事物，并上传到 ChatGPT 中。ChatGPT 会尝试识别用户想要询问的内容，并给出相应的回答。用户还可以用应用中的绘图工具来帮助表达自己的问题，或者配合语音或文本输入来进行交流。ChatGPT 的优势在于它可以进行多轮对话，而不是一次性搜索。如果用户对答案不满意或想要更多信息，可以继续向 ChatGPT 提问，从而得到更准确和全面的答案。当然，图像搜索也有一些潜在问题。例如，在处理人物图片时，OpenAI 表示他们限制了 ChatGPT 对人物进行分析和直接评价的能力，既为了保证准确性，也为了保护隐私，这意味着上传一个人的照片就能知道他 / 她是谁还无法实现。

自从 2022 年初推出 ChatGPT 以来，OpenAI 一直在努力为其机器人增加更多功能和能力，同时避免造成新的问题出现。通过这次更新，该公司试图在这条界线上寻找平衡点，通过有意识地限制其新模型能做什么来实现这一目标。但是这种方法并不是长久之计，随着越来越多的人使用语音控制和图像搜索，以及 ChatGPT 逐渐成为一个真正的多模态、有用的虚拟助手，要保持安全和合理的边界会变得越来越困难。