墨西哥的特斯拉超级工厂又扫清了另一个障碍。随着环境影响许可证的批准，特斯拉即将开始建设的时间表也已确定。不过，最终批准仍有待完成。

特斯拉已获得墨西哥新莱昂州环境部颁发的环境影响许可证，可以在那里建设工厂。根据许可证，特斯拉必须遵守某些条件，现在有 26 个月的时间准备场地并开始建设工厂。然而，为此仍需要其他许可。

不过，26个月内开工建设的目标对于特斯拉来说应该不是什么挑战。如果可能的话，该汽车制造商希望于 2025 年 11 月在新莱昂州生产第一批汽车，即使这可能会稍微推迟一些。最近，有消息称，参考中国供应商，特斯拉在墨西哥的新工厂可能会在2026年或2027年开始生产。

现在施加的条件之一是，特斯拉可能不会立即清理整个区域，而必须分阶段进行。据墨西哥媒体报道，目前只能准备和平整当前施工阶段所需的区域。特斯拉还被允许为此目的使用一种特定的炸药，该炸药由硝酸铵和传统的石油基燃料组成。

其他条件涉及建筑区域外树木的保护。特斯拉还必须确保该地区至少保留或重新种植 500 棵本地树种。而“扬尘控制计划”则是记录和控制施工作业对该地区空气质量的影响。

这家美国电动汽车制造商于三月初宣布在墨西哥新莱昂州建厂。当时，有传言称投资50亿美元，不久之后又计划年产100万辆电动汽车。