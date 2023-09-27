macOS Sonoma 现已通过免费软件更新形式发布，为 Mac 带来一系列丰富新功能。在 macOS Sonoma 中，桌面小组件解锁了个性化 Mac 与提升效率的全新方式，精美的新屏幕保护程序、视频会议和 Safari 浏览器的重大更新，以及进一步优化的游戏体验。macOS Sonoma 今日起以免费软件更新形式发布。
小组件和精美的屏幕保护程序
在 macOS Sonoma 中，小组件可以直接放置在桌面上，在其他窗口打开时与墙纸无缝融为一体。小组件还变得可交互，用户可以直接在桌面小组件上进行操作，完成提醒、播放或暂停媒体、访问家庭控制或执行多种任务。依托连续互通功能，用户可以利用 iPhone 小组件进一步定制 Mac 体验。
macOS Sonoma 内置全新屏幕保护程序，通过慢镜头视频展示全球胜地美景，包括香港壮丽的天际线、亚利桑那州纪念碑谷的砂岩孤峰、加州北部连绵起伏的 Sonoma 山等。登录后，屏幕保护程序可无缝转变为桌面墙纸。
视频会议效率升级
有了 macOS Sonoma 中推出的视频会议增强功能，用户在任意一款视频会议 app 中都能够更有效地演示和共享自己的工作。演讲者叠层可让用户出现在共享内容之前，回应功能让用户通过简单手势触发充满整个屏幕的趣味 3D 特效，如气球、五彩纸屑、红心等，来分享当下的感受。
Safari 浏览器带来升级浏览体验
Safari 浏览器的用户场景功能按工作、学习等主题区分浏览体验，方便用户快速切换。无痕浏览功能升级，添加针对尖端用户跟踪技术的保护措施——无痕浏览窗口在未使用时会锁定，已知的跟踪器将被拦截。Safari 浏览器的用户现可将任意网站像 app 一样添加至程序坞，工具栏和通知设计也得到简化，提供类似 app 的体验。
沉浸式游戏体验
得益于 Apple 芯片的强大功能，数千万台 Mac 能够运行对性能要求极高的游戏，并提供优异表现和令人惊叹的画面，同时保持出色的电池续航时间。macOS Sonoma 通过游戏模式进一步提升游戏体验，提供更加稳定的帧率并大幅缩短无线手柄和 AirPods 的输入和音频延迟。游戏模式支持所有游戏，包括最近发行和即将发行的 Mac 游戏新作，如《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》《Stray》《Layers of Fear》和《SnowRunner》等。
其他 macOS Sonoma 更新包括：
- 备忘录：用户可直接在备忘录 app 内查看 PDF 和演示文稿、作业、科研论文等内容的扫描件。用户还可在不同备忘录间创建链接，以关联创意和内容。
- 密码：用户群组内现可共享一组密码。群组中的每个成员都可以在钥匙串中添加和编辑密码，以确保它们始终处于最新状态；共享通过 iCloud 钥匙串进行，并且获得端到端加密。此外，通过邮件接收到的一次性验证码现可自动填充至 Safari 浏览器中，无需离开浏览器即可轻松实现安全登录。
- 信息：搜索过滤条件和轻扫以回复功能提升日常信息体验，用户还可创建全新实况贴纸，并在 macOS、iOS 和 iPadOS 之间同步。
- 提醒事项：提醒事项 app 中的智能购物清单可分门别类地管理购物清单，通过全新分栏视图横向呈现，让购物体验更高效。
- 键盘：全新推出自动纠正功能，帮助用户更精准、更轻松地完成修改。实时完句功能可协助用户快速补完整句，而听写功能则带来更上新高的语音识别技术，并支持语音和输入间的流畅切换。
- 屏幕共享：屏幕共享 app 中新增高性能模式，在高带宽连接下可实现极为灵敏的远程访问，帮助创意人士远程完成作品。
推出时间
macOS Sonoma 今日起以免费软件更新形式发布。某些功能仅适用于部分地区、部分语言或部分设备。