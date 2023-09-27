macOS Sonoma 现已通过免费软件更新形式发布，为 Mac 带来一系列丰富新功能。在 macOS Sonoma 中，桌面小组件解锁了个性化 Mac 与提升效率的全新方式，精美的新屏幕保护程序、视频会议和 Safari 浏览器的重大更新，以及进一步优化的游戏体验。macOS Sonoma 今日起以免费软件更新形式发布。

小组件和精美的屏幕保护程序

在 macOS Sonoma 中，小组件可以直接放置在桌面上，在其他窗口打开时与墙纸无缝融为一体。小组件还变得可交互，用户可以直接在桌面小组件上进行操作，完成提醒、播放或暂停媒体、访问家庭控制或执行多种任务。依托连续互通功能，用户可以利用 iPhone 小组件进一步定制 Mac 体验。

macOS Sonoma 内置全新屏幕保护程序，通过慢镜头视频展示全球胜地美景，包括香港壮丽的天际线、亚利桑那州纪念碑谷的砂岩孤峰、加州北部连绵起伏的 Sonoma 山等。登录后，屏幕保护程序可无缝转变为桌面墙纸。

视频会议效率升级

有了 macOS Sonoma 中推出的视频会议增强功能，用户在任意一款视频会议 app 中都能够更有效地演示和共享自己的工作。演讲者叠层可让用户出现在共享内容之前，回应功能让用户通过简单手势触发充满整个屏幕的趣味 3D 特效，如气球、五彩纸屑、红心等，来分享当下的感受。

Safari 浏览器带来升级浏览体验

Safari 浏览器的用户场景功能按工作、学习等主题区分浏览体验，方便用户快速切换。无痕浏览功能升级，添加针对尖端用户跟踪技术的保护措施——无痕浏览窗口在未使用时会锁定，已知的跟踪器将被拦截。Safari 浏览器的用户现可将任意网站像 app 一样添加至程序坞，工具栏和通知设计也得到简化，提供类似 app 的体验。

沉浸式游戏体验

得益于 Apple 芯片的强大功能，数千万台 Mac 能够运行对性能要求极高的游戏，并提供优异表现和令人惊叹的画面，同时保持出色的电池续航时间。macOS Sonoma 通过游戏模式进一步提升游戏体验，提供更加稳定的帧率并大幅缩短无线手柄和 AirPods 的输入和音频延迟。游戏模式支持所有游戏，包括最近发行和即将发行的 Mac 游戏新作，如《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》《Stray》《Layers of Fear》和《SnowRunner》等。

其他 macOS Sonoma 更新包括：

备忘录： 用户可直接在备忘录 app 内查看 PDF 和演示文稿、作业、科研论文等内容的扫描件。用户还可在不同备忘录间创建链接，以关联创意和内容。

用户可直接在备忘录 app 内查看 PDF 和演示文稿、作业、科研论文等内容的扫描件。用户还可在不同备忘录间创建链接，以关联创意和内容。 密码： 用户群组内现可共享一组密码。群组中的每个成员都可以在钥匙串中添加和编辑密码，以确保它们始终处于最新状态；共享通过 iCloud 钥匙串进行，并且获得端到端加密。此外，通过邮件接收到的一次性验证码现可自动填充至 Safari 浏览器中，无需离开浏览器即可轻松实现安全登录。

用户群组内现可共享一组密码。群组中的每个成员都可以在钥匙串中添加和编辑密码，以确保它们始终处于最新状态；共享通过 iCloud 钥匙串进行，并且获得端到端加密。此外，通过邮件接收到的一次性验证码现可自动填充至 Safari 浏览器中，无需离开浏览器即可轻松实现安全登录。 信息： 搜索过滤条件和轻扫以回复功能提升日常信息体验，用户还可创建全新实况贴纸，并在 macOS、iOS 和 iPadOS 之间同步。

搜索过滤条件和轻扫以回复功能提升日常信息体验，用户还可创建全新实况贴纸，并在 macOS、iOS 和 iPadOS 之间同步。 提醒事项： 提醒事项 app 中的智能购物清单可分门别类地管理购物清单，通过全新分栏视图横向呈现，让购物体验更高效。

提醒事项 app 中的智能购物清单可分门别类地管理购物清单，通过全新分栏视图横向呈现，让购物体验更高效。 键盘： 全新推出自动纠正功能，帮助用户更精准、更轻松地完成修改。实时完句功能可协助用户快速补完整句，而听写功能则带来更上新高的语音识别技术，并支持语音和输入间的流畅切换。

全新推出自动纠正功能，帮助用户更精准、更轻松地完成修改。实时完句功能可协助用户快速补完整句，而听写功能则带来更上新高的语音识别技术，并支持语音和输入间的流畅切换。 屏幕共享：屏幕共享 app 中新增高性能模式，在高带宽连接下可实现极为灵敏的远程访问，帮助创意人士远程完成作品。

推出时间

macOS Sonoma 今日起以免费软件更新形式发布。某些功能仅适用于部分地区、部分语言或部分设备。