杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办赛理念，其中“绿色低碳”被摆在首位，所有场馆将实现100%绿电供应、所有亚运会官方指定用车均为新能源汽车等。在这个盛会时刻，成了中国可持续发展技术的一场巡礼。

杭州亚运村充电站

全国首个汇集无线充电、大功率充电、车网互动（V2G）技术的充电站——杭州萧山亚运村充电站引人注目。充电站配备了两套500千瓦一拖四大功率充电装置、8个无线充电停车位、8个V2G充电桩以及换电设施，提供多种能源补充形式，相当于一个全能的新能源汽车“超级快充站”。

基于传统技术，350千瓦充电功率已经接近上限，而这座快充站采用了500千瓦大功率充电设备，最快可以15分钟充电60千瓦时，满足车辆行驶400千米的用能需求，让绿色出行更加高效。与此同时，8个60千瓦双向V2G充电桩，可实现毫秒级的负荷实时智慧调度，实现电动汽车和电网的双向“互动”。如在夏季用电高峰时，充满电的电动汽车可通过V2G充电桩向电网送电，“反哺”电网。

据介绍，这里的大功率充电桩搭载新型碳化硅功率器，具有输出电压高和高频化的优点，充电效率比常见的快充桩和慢充桩分别提升了1.4倍和3.1倍。该站点安装了光伏、储能、直流充电桩等设备，通过系统展示各类电源和用能设备的能流动态，包括光伏发电、储能充放电、充电桩运行状态等数据。这是未来乡村光储充协同运行的典型场景：光伏、储能、充电桩三者有机结合，可进行直流互通。

吉利绿色甲醇能源应用

杭州亚运会主火炬燃料零碳甲醇由吉利控股集团提供，并由远程甲醇重卡保障运输和供给。这是大型体育赛事首次使用甲醇燃料作为主火炬燃料。

甲醇是全球公认的新型清洁可再生能源，具有安全高效、排放清洁、可再生的特点。常温常压下的液体，实现了运输及使用的安全便捷，目前在全球已经得到广泛应用。

在本次亚运会中，投入运营的甲醇能源车型均来自吉利旗下的远程新能源商用车。同时，后者也是目前在商用车甲醇车端应用方面走在最前沿的车企，是国内唯一推出甲醇重卡、轻卡、小卡、客车的制造商。同时远程新能源商用车还在探索实践甲醇与多种技术形式相结合，进一步实现甲醇在商用车应用方面的降本增效，例如，亚运会火炬传递摄影车远程星智H8M甲醇增程式轻卡，其搭载的远程自研的e-GAPF增程式技术，让这款车型已可实现1100公里的综合续航里程。其另一款旗舰车型远程星瀚Ｈ，定位新能源智能豪华重卡。搭载超醇电混动力的远程星瀚H，被选为本届亚运会的“央视潮涌号移动演播室用车”，为央视新闻亚运会报道提供支持，见证亚运荣耀时刻。

多家自动驾驶技术公司

杭州高新区（滨江）与安途科技创新（杭州）有限公司、新石器（杭州）无人车科技有限公司等智能网联车企签订合作协议，推进智能出租、无人售卖、物流配送等智能网联车辆特色场景落地。由新石器（杭州）无人车科技有限公司研发的无人冰淇淋车此前已在杭州亚运村投用。车身搭载激光雷达、毫米波雷达和摄像头，配合智能驾驶计算平台等核心技术，同样具备L4级自动驾驶能力。

两台AR智能巴士“星辰”正式登场亮相，分别在运动员村和媒体村的AR观光线路上运行。AR智能巴士搭载了混合现实平台和智能驾驶解决方案，通过AI+AR的可视化方式，为亚运村的运动员们和媒体记者带来可视化的、智慧化的未来出行体验。它是金旅开发的L4级自动驾驶微循环巴士，可应用于地铁接驳专线、微循环公交、快速路公交、园区通勤摆渡、景区观光游览等一系列需求场景，更是创造了国内数个第一。

各种四足机器狗亮相会场

本届亚运会有很多机器狗亮相充当不同角色。有的在幕后进行电力巡检工作，借助机器狗可跨越障碍物的优点，解决了人工巡检强度大，轮式机器人无法适应复杂地形等问题，为确保赛时电力设备安全运行起到重要作用。有的化身“导盲犬”为人引路，还有的在体验区当起了曲棍球守门员。

此外，本届亚运会上宇树科技共有44台消费级四足机器狗Go1、Go2，以及5台工业级四足机器狗B1、Aliengo先后亮相，成为一道独特的风景线。这些机器狗分布在亚运会的多个场馆，包括“大莲花”、“小莲花”、亚运村、黄龙体育中心体育场及滨江体育馆。

总之，这是一届充满科技的亚运盛会，创新之亚运连接创新之中国。我们希望这些产品在今后的时间里，能够渗透到普通用户的身边，充当可持续发展的得力帮手。