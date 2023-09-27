腾势D9迎来了第10万台量产车下线的高光时刻！这是腾势汽车的又一里程碑式跨越！也创下了最快达到10万台量产车的新能源豪华车型的行业记录。腾势品牌一直以用户需求为核心要素，始终秉持创造全优出行的理念，为了感恩10万+用户，9月26日，腾势N7智能沟通会正式启幕，官宣全系车型可选装首搭新一代NVIDIA DRIVE Orin平台，更深度赋能腾势N7的智驾能力，实现高速快速路智驾的推进与落地 。此外，更推出价值高达3.8亿的感恩好礼，以超值权益回馈十万+用户信赖！

腾势N7作为一款智能豪华猎跑SUV，同时也是豪华大五座车型，一经推出就受到了市场的广泛关注，交付第二个月夺得35万级豪华纯电SUV销量排行榜第三名。此次新推的选装搭载新一代NVIDIA DRIVE Orin平台高快智驾包，势必会让腾势N7的智驾能力进一步完善，满足更多用户所需的同时，更印证了腾势汽车智能化下半场的开端。

NVIDIA作为世界人工智能计算领域的领导者，一直都占据智能芯片的技术高地。在图形处理器（GPU）、人工智能（AI）、高性能计算（HPC）和自动驾驶等领域，NVIDIA均具备世界领先优势，诸如新型DGX GH200人工智能超级计算机、Avatar Cloud Engine（ACE），都在业内筑起技术高墙。腾势汽车与NVIDIA的强强联合，不仅说明腾势汽车在豪华新能源领域的技术实力和发展得到国际巨头的认可，同时也加速量化腾势N7在智能化下半场的落地体验，例如城市通勤智能辅助驾驶功能。

秉持用户需求为核心要素，聚焦解决用户通勤痛点。腾势N7全系均可选装腾势Pilot高阶智驾全享包/高快智驾包，其中高快智驾包搭载新一代NVIDIA DRIVE Orin平台，以全球领先的智驾能力，让辅助驾驶更智能，高速行驶更惬意更轻松。能够提供高速NOA在内的30多项智能驾驶辅助功能，实现智驾平权，解决高速巡航工况复杂多变、城市路段行人及非机动车混杂、窄路泊车不便等用户在通勤中主要面临的三大场景痛点。从功能层面，协同全球芯片巨头NVIDIA一起，逐一击破用户痛点，智驾安全人人可享，也赋能腾势品牌进一步引领智能化下半场、推动全球智能驾驶辅助系统革新加速。

搭载腾势Pilot高阶智驾全享包的车型，可实现高速NOA、城市NOA等多项智能驾驶辅助功能，通过处理更为复杂路况的智能感知与决策，给用户带来全场景的安全辅助，最大程度地降低驾驶疲劳和避免交通事故发生。搭载腾势Pilot高快智驾包的车型，支持高速导航辅助驾驶，它可以根据导航信息与路况自主判断并执行适合的驾驶操作，自动泊车与手机遥控泊车功能，通过拨杆触发自动变道实现。在紧急情况下，系统还能够主动刹车以避免事故。另外，还配备了交通标识识别功能，能够自动识别并解读路况中的交通标志。这将极大的缓解车主们在通勤道路上的疲劳驾驶。

同时，腾势N7还拥有702km和630km两种续航版本，均可应对用户一周的出行所需，加上230kW双枪超充技术，最快15分钟补能350km，即便偶尔的长途远行，也能有效免除用户的里程焦虑，从根本上解决用户纯电智驾通勤所面临的难题，畅享豪华纯电品质出行！

腾势秉持新豪华战略，站在新能源价值链顶端，打造出高端豪华车的价值体系。而作为比亚迪集团第500万辆新能源下线车型，N7正是腾势引领智能化下半场的关键变量，其全面颠覆用户对传统SUV的期待，是一个全新的物种。此番高快智驾包与价值3.8亿权益的推出，一方面感恩10万+用户对腾势汽车的信赖，另一方面也再次印证了腾势N7智能化与价值感正迈向更高的台阶，满足不同用户的新豪华出行，引领豪华汽车市场新能源变革之路。