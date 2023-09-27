Nothing 旗下子品牌 CMF 今日正式推出三款耳机产品——CMF Buds Pro 耳机、CMF Watch Pro 手表以及 CMF 65W 氮化镓充电器。

这款新品耳机采用入耳式设计，提供深灰色，浅灰色和橙色三种配色，配备同色圆形充电盒。该耳机支持蓝牙 5.3 连接、 SBC 和 AAC 编解码器，还可以根据内容实时调整低音频率。此外，CMF Buds Pro 提供主动降噪功能，具有 45dB 降噪深度。该耳机配备 55mAh 电池，在 ANC 关闭的情况下，它可以提供 11 小时的音乐播放，搭配充电盒使用，续航时间可以达 39 小时。

CMF Watch Pro 也随 Buds Pro 降噪耳机一同亮相，该产品配备 1.96 英寸 AMOLED 显示屏，分辨率为 410 x 502。令人感到惊喜的是，这款新品手表支持 IP68 级防尘防水。

其他方面，CMF Watch Pro 支持健康状况检测（实时心率、血氧饱和度、睡眠和压力跟踪等），提供 110 种运动模式，内置扬声器和麦克风，支持蓝牙通话等。此外，该产品搭载 340mAh 电池，官方宣称续航时间最长可达 13 天。

除了以上产品，CMF 带来一款 65W 氮化镓充电器，提供两个 USB-C 和一个 USB-A 接口，支持 PD3.0、QC4.0 +/3.0/2.0、SCP、FCP、PPS、AFC、Samsung 9V2A、DCP 和 Apple 2.4A 协议等。

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