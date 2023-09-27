Polestar 在北美市场的影响力不断增长。虽然 Polestar 还不是（非汽车爱好者）家喻户晓的名字，但它已经从生产有限数量的混合动力超级跑车发展到在路上生产 150,000 辆 2 型轿车。这种快速扩张得益于其两个主要所有者吉利和沃尔沃（也在纳斯达克上市，股票代码为 $PSNY），它们精通汽车制造语言。

但除了制造之外，Polestar 还一直在进一步扩大其实体零售店。该公司的最新开发成果是 Polestar Charlotte 的首次亮相，这是该汽车制造商的第 31 个 Space。Polestar 北美地区负责人 Gregor Hembrough 表示：“Polestar Charlotte 代表了我们快速扩张的零售网络的最新成员，也标志着我们品牌在卡罗来纳州的首次亮相。”

在正式成立夏洛特空间之前（Polestar 一词为其商店创造了名称），该公司通过沃尔沃大学出售其汽车。沃尔沃大学的所有者还拥有并管理 Polestar Charlotte。尽管作为经销商经营，但没有超出建议零售价的额外费用，并且公司代表领取薪水。

此外，当晚，Polestar 在全国各个空间首次推出了其第三款 SUV。Polestar 3 原定于今年年底交付，但由于软件问题已推迟至 2024 年中期。也就是说，Polestar 让客户可以坐在车内体验其基于与沃尔沃 EX90相同平台的全新电动 SUV 。