根据Sensor Tower 发布的洞察报告，2023年，日本市场手游下载量和内购收入均结束下滑趋势，环比小幅上涨，1-8月内购收入超过90亿美元，预计2023全年收入将逼近140亿美元。本报告将分析2023年日本市场手游收入与下载量趋势，不同品类和热门题材手游收入，头部手游和发行商表现，以及本土手游在海外市场表现，并通过案例分析介绍头部手游的成功经验。

日本手游平均单次下载付费领先全球

作为全球第三大手游市场，日本2023年1-8月手游内购收入超过90亿美元，占全球总收入的18%。日本手游平均单次下载付费水平遥遥领先，2023年1-8月突破21美元，是美国市场的4倍之多。

日本手游内购收入逆转下滑趋势

2020年日本市场手游下载量达到历史最高水平，逼近8亿次。2021年至2022年日本手游下载量呈缓慢下滑趋势。2023年1-8月下载量环比小幅增长至超过4.2亿次，重回上升通道，预计2023全年下载量有望达到6.2亿次。

2021年，日本手游内购收入达到历史最高值178亿美元。2023年上半年，日本手游收入突破68亿美元，环比小幅上涨，逆转下滑趋势。2023年1-8月，日本手游收入超过90亿美元，2023全年收入有望接近140亿美元。

日本市场RPG手游内购收入占比达48%

RPG手游仍是日本市场内购收入最高的品类，2023年1-8月，以《怪物弹珠》为代表RPG手游在日本市场吸金近43亿美元，占日本手游总收入的48%。

在题材方面，以《Fate/Grand Order》为代表的冒险手游在日本市场最吸金，2023年1-8月收入逼近16亿美元。二次元Waifu题材手游收入表现同样突出，2023年1-8月同比提升11%，超过12亿美元。

海外手游产品在日本市场收入增长突出

在RPG手游收入榜Top10中，《怪物弹珠》等本土游戏依旧占据领先优势，但也面临来自中国和韩国厂商的激烈竞争。其中有5款海外厂商产品入围增长榜前10，来自米哈游的《崩坏：星穹铁道》位列榜首。

作为在日本市场收入排名第2的手游品类，策略手游2023年1-8月收入超过10亿美元。更多海外厂商的作品入围策略手游收入榜和增长榜Top10。其中《明日方舟》以超过7000万美元收入，成为本期日本策略手游收入榜冠军。

BANDAI NAMCO和KAYAC领跑日本手游出海市场

凭借七龙珠IP动漫角色，BANDAI NAMCO旗下手游《DRAGON BALL LEGENDS》和《DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE》2023年1-8月海外吸金超过1.3亿、1.2亿美元，成为出海收入最高的日本手游。

日本休闲手游发行商KAYAC的多款游戏《Number Master: Run and merge》和《Ball Run 2048: merge number》等广受海外玩家喜爱，成为本土手游出海的成功典范。