Meta 公司（原 Facebook）今日发布了 Quest 3 头显，这是史上最畅销的 VR 头显 Quest 2 的继任者。Quest 3 的起售价为 499.99 美元，比前代高出 200 美元，但新品采用了更强大的高通芯片，更好的屏幕，并且支持“彩色透视”功能。Quest 3 已开启预售，将于 10 月 10 日发货。

Quest 3 硬件方面有很大的改进，由于采用了新的 Pancake 镜片，机身更加轻薄。并且采用新的头带，顶部的带子分成两条，在用户头上可以更好地分散重量。不过整个头显重量稍微增加了一点，达到 515 克。Meta 表示 Quest 3 经过重新设计，佩戴起来更加舒适。设备上的扬声器也有所改善，并提供了高质量的音频体验，同时减少了声音泄露。

Quest 3 搭载了高通公司的骁龙 XR2 Gen 2 芯片，内置 8GB 内存，Meta 表示其图形性能是 Quest 2 的两倍，甚至比运行上一代 XR2 芯片的 Quest Pro 还要强。128GB 存储空间的 Quest 3 售价 499.99 美元（当前约 3648 元人民币），512GB 的版本售价 649.99 美元（当前约 4751 元人民币）。

Quest 3 每只眼睛前面都有分辨率为 2064×2208 的 LCD 显示屏，高于 Quest 2 的 1832×1920，这将使得在头显内阅读文本时更容易，屏幕支持 90Hz / 120Hz 刷新率。Quest 3 的水平视场角为 110 度，垂直视场角为 96 度，比 Quest 2 增加了约 15%，比 Pro 也稍好一些，用户可以使用头显外部的滚轮来调整镜片以适应瞳距。Meta 称，Quest 3 的续航大约为两小时十二分钟，跟 Quest 2 相一致。

Quest 3 和上代最重要的硬件差异是摄像头：新款头显正面的两个新的全彩摄像头可提供大大改进的彩色透视功能。高通表示，XR2 Gen 2 的平均透视延迟仅为 12 毫秒，与苹果的 Vision Pro 相当，但该公司也强调这取决于其合作伙伴的设备试图传输的图像分辨率。用户可以选择在以下两种模式中使用 Quest 3：完全身临其境的 VR 模式或所谓的“混合”模式，后者可以让你既可以看到现实世界的环境，也可以看到你正在查看的任何游戏或内容。要想在两种模式之间切换，可以使用手柄或敲击两次头显切换。Quest 3 还可以扫描房间的环境，以便应用在你即将撞到周围物体时发出警告。

此外，Quest 3 的 Touch Plus 手柄取消了大的定位环，转而采用红外传感器来定位，还提供了更好的触觉反馈。Quest 3 还支持手部追踪，因此完全可以不使用手柄操控。

Quest 3 仍然是一款主打游戏的头显，Quest 2 中的所有游戏都可以在新头显上玩，《Roblox》、《刺客信条 Nexus》和《阿斯加德之怒 2》等游戏也将登陆新设备。